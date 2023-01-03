Фердинанд: "Эдегор играет как Моцарт"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил свое восхищение капитаном "Арсенала" Мартином Эдегором.

Эдегор является ключевым игроком и лидером "Арсенала" в этом сезоне, забив семь голов и отдав пять результативных передач в 15 первых матчах Премьер-Лиги.



Описывая игру Мартина, Фердинанд сравнивает 24-летнего норвежца с исполнителем классической музыки Моцартом и бывшим плеймейкером "канониров" Месутом Озилом.



"Когда ты смотришь на их команду, они просто выглядят цельно, но Эдегор заслуживает отдельного упоминания. Что за парень!"



"Когда ему отдали капитанскую повязку, я сказал, что это повлияет на него одним из двух способов: либо это будет слишком тяжелое бремя для него, либо это окрылит его. И как мы видим прямо сейчас, это окрылило его".



"Этот парень играет как Моцарт в данный момент. Он прокидывает мяч между ног соперников. Он выглядит реинкарнацией Месута Озила в его лучшем виде".



"Я смотрю на него и думаю: "Вау, что за парень". Он выглядит очень комфортно, и он очень хорошо вжился в роль капитана "Арсенала".



"Прямо сейчас "Арсенал" выглядит так, что может выиграть любой матч. На мой взгляд, они являются грозной силой", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.