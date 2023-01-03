"Челси" готовит предложение по Мудрику

"Челси" готовится выдвинуть свое предложение о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Накануне стало известно, что "Арсенал" направил свое второе предложение по Мудрику. Как сообщает The Sun, "канониры" выразили готовность заплатить 62 миллиона фунтов, что меньше ожиданий "Шахтера".



Теперь свою попытку предпримет "Челси". Если "синие" предложат около 60 млн. фунтов плюс 20 млн. фунтов в виде бонусами, этого должно хватить для заключения сделки.



На текущей неделе спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна специально посетит Лондон, где, как ожидается, проведет встречи и с "Арсеналом", и с "Челси".