"Челси" готовит предложение по Мудрику

Михаил Мудрик "Челси" готовится выдвинуть свое предложение о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Накануне стало известно, что "Арсенал" направил свое второе предложение по Мудрику. Как сообщает The Sun, "канониры" выразили готовность заплатить 62 миллиона фунтов, что меньше ожиданий "Шахтера".

Теперь свою попытку предпримет "Челси". Если "синие" предложат около 60 млн. фунтов плюс 20 млн. фунтов в виде бонусами, этого должно хватить для заключения сделки.

На текущей неделе спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна специально посетит Лондон, где, как ожидается, проведет встречи и с "Арсеналом", и с "Челси".


Метки Арсенал, Мудрик, Челси, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2023 22:00

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  1. hammersmith 03.01.2023 22:42 # hammersmith
    бля какое же челси говно это пздц. как проститутка голоданя кидается на всех подряд и в итоге сосет просто и сваливает.

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  2. sausage 03.01.2023 22:29 # sausage
    Нонейм из говночемпионата - 80 лямов, там вроде Шахтёр про 100 заикался. Хохлы в конец одурели, а те, кто его купит дороже 60, вообще фейлеры конченные.

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  3. gameboy 03.01.2023 22:10 # gameboy
    Удачи ему в Лиге конференций

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