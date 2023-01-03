МЮ не хочет отпускать Магуайра и Мактоминея в январе

"Манчестер Юнайтед" не хочет отпускать защитника Харри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея в январе.

В этом сезоне Премьер-Лиги Магуайр отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Юнайтед". Харри не помогло даже уверенное выступление за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.



Не является основным игроком для "красных дьяволов" и Мактоминей, который пропустил два последних матча из-за болезни. Скотт выходил в старте только шесть раз в этом сезоне Премьер-Лиги.



Магуайра и Мактоминея связывают с уходом из "Юнайтед" в зимнее трансферное окно, однако Daily Mail утверждает, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг хочет сохранить обоих.



Даже если Харри и Скотт останутся игроками ротации, Тен Хаг не готов уменьшать глубину состава "дьяволов" при таком обилии матчей впереди.