Каррагер: "Ливерпулю" нужно потратить 200 млн. фунтов летом"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Ливерпулю" нужно будет потратить 200 миллионов фунтов летом, чтобы вернуться в число претендентов на титул Премьер-Лиги.

Проиграв "Брентфорду" накануне (3:1), "Ливерпуль" обнаружил себя на шестом месте в Премьер-Лиге, в четырех очках от топ-4.



По мнению Каррагера, "красным" нужно кардинально обновить линию полузащиты, однако эти деньги следует потратить с умом.



"Ливерпулю" нужно будет крупно потратиться летом. Ты вспоминаешь о том, сколько потратили "Манчестер Юнайтед" и "Челси" минувшим летом, и они все равно не близки. Это показывает, какие деньги нужны, чтобы сражаться за вершину лиги".



"Год за годом "Ливерпуль" кого-нибудь продавал и кого-нибудь покупал, но сейчас ситуация такова, что "Ливерпуль" должен потратить 200 миллионов фунтов, и я говорю это не потому, что в этом секрет успеха. Многие команды тратят деньги, и это не всегда работает".



"Я бы сказал, что "Ливерпуль" нуждается в трех новых полузащитниках. Не обязательно все будут регулярно играть. Но контракты Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена истекают, как и Джеймса Милнера. Также нужно учитывать возраст Тиаго, который часто травмирован, Джордана Хендерсона и Фабиньо".



"Ливерпуль" нуждается в трех полузащитниках, и каждый будет стоить минимум 40-50 миллионов фунтов. Джуд Беллингем — это важно, но также им нужен полузащитник вроде Джорджиньо Вейналдума, который сможет страховать четверку защитников и останавливать прорывы по направлению к обороне".



"На протяжении пяти лет мы говорили о Виргиле Ван Дейке как об одном из лучших в мире, но теперь он не на высоте. Но я не думаю, что он стал совершенно другим игроком. Как бы хорош ты ни был как защитник, но если тебя не страхуют, у тебя нет шансов", — сообщил Каррагер Sky Sports.