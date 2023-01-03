Конте: "Я счастлив в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что он счастлив в клубе.

После домашнего поражения 0:2 от "Астон Виллы" в минувшее воскресенье Конте выдал длинную тираду о том, что его игроки, возможно, недостаточно хороши и что "Тоттенхэму" нужно каждый год покупать по два футболиста за 50-70 миллионов фунтов.



Однако в преддверии дерби с "Кристал Пэлас" в среду Конте пояснил, что вовсе не помышляет об уходе из клуба и что медиа не всегда его понимают.



"Это (продлит ли Конте свой контракт) решится между меной и клубом. Сейчас я полностью предан "Тоттенхэму".



"У нас есть этот проект, и я подписал контракт с этим клубом. Я должен принять этот проект и постараться помочь клубу его развить".



"Во время этого процесса может случиться 1,000 вещей. Клуб может уволить тренера или изменить свое видение, могут возникнуть различные ситуации".



"Я счастлив. Я всегда говорил вам, что счастлив. Я счастлив остаться здесь. Я наслаждаюсь своим пребыванием в "Тоттенхэме".



"Я доволен тем, как я работаю, но это не означает, что я не буду говорить вам, что мы делаем. Мы пытаемся создать базу, фундамент. Мне сложно каждый день отвечать на одно и то же, но вы не понимаете меня".



"Я счастлив остаться здесь, потому что я в современном клубе, и у меня хорошие отношения с игроками. Но я объяснил, как обстоят наши дела. Я ничего не предлагал".



"Временами я возвращаюсь домой и думаю, что должен подучить английский, потому что я недостаточно хорошо выражаю свои мысли. Либо я действительно недостаточно хорош, либо вы не понимаете, что я говорю", — цитирует Конте Sky Sports.