"Арсенал" хочет подписать Мудрика до матчей против "Тоттенхэма" и МЮ

"Арсенал" надеется оформить приобретение вингера "Шахтера" Михаила Мудрика до ключевых матчей против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" в этом месяце.

Напомним, в декабре "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику в размере 55 миллионов фунтов.



Накануне стало известно, что "канониры" улучшили свое предложение. По информации Evening Standard, речь идет о сумме ближе к 60 млн. фунтов.



Публично "Шахтер" озвучил желание получить за Мудрика 85 млн. фунтов, однако украинская сторона готова идти на уступки, и в данный момент переговоры продолжаются.



Сам Михаил отчаянно хочет перейти в "Арсенал", и лондонский клуб надеется оформить трансфер 21-летнего украинца как можно скорее — в идеале до матчей против "Тоттенхэма" и "Юнайтед" 15 и 22 января, соответственно.