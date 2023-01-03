Жиру находится на радаре у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" хочет вернуть нападающего "Милана" Оливье Жиру в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере Жиру провел 10 лет в Англии, забив 144 гола в 372 матчах за "Арсенал" и "Челси".



Завоевав девять трофеев с английскими клубами, летом 2021 Оливье отправился выступать за "Милан", где не изменил своим привычкам и уже в первом же сезоне завоевал титул Серии А.



Несмотря на 36-летний возраст, Жиру проявил себя и на недавнем Чемпионате Мира в Катаре, став лучшим бомбардиром сборной Франции всех времен (53 гола в 120 матчах) и достигнув финала турнира.



Как утверждает The Times, сейчас Жиру оказался на радаре у "Юнайтед", который отчаянно нуждается в замене Криштиану Роналду, но который имеет крайне ограниченный трансферный бюджет на январь.



Добавим, что контракт Жиру с "Миланом" истекает в конце этого сезона. "Россонери" собираются предложить ветерану новую сделку, однако "красные дьяволы" могут этому помешать.