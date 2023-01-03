Жиру находится на радаре у "Юнайтед"

Оливье Жиру "Манчестер Юнайтед" хочет вернуть нападающего "Милана" Оливье Жиру в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере Жиру провел 10 лет в Англии, забив 144 гола в 372 матчах за "Арсенал" и "Челси".

Завоевав девять трофеев с английскими клубами, летом 2021 Оливье отправился выступать за "Милан", где не изменил своим привычкам и уже в первом же сезоне завоевал титул Серии А.

Несмотря на 36-летний возраст, Жиру проявил себя и на недавнем Чемпионате Мира в Катаре, став лучшим бомбардиром сборной Франции всех времен (53 гола в 120 матчах) и достигнув финала турнира.

Как утверждает The Times, сейчас Жиру оказался на радаре у "Юнайтед", который отчаянно нуждается в замене Криштиану Роналду, но который имеет крайне ограниченный трансферный бюджет на январь.

Добавим, что контракт Жиру с "Миланом" истекает в конце этого сезона. "Россонери" собираются предложить ветерану новую сделку, однако "красные дьяволы" могут этому помешать.


Метки Жиру, Манчестер Юнайтед, Милан

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2023 17:00

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  1. kanoniru-poker 03.01.2023 17:31 # kanoniru-poker
    Перспективный, молодой игрок. Будет лучшим в нынешнем мю.

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  2. narcot 03.01.2023 17:22 # narcot
    Это могло быть шуткой, не будь спермю помойкой

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  3. gameboy 03.01.2023 17:21 # gameboy
    Пиздец анекдот

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