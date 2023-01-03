Тен Хаг: "У МЮ есть потребность в нападающем"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у его команды есть потребность в приглашении еще одного нападающего.
Тен Хаг уже неоднократно говорил, что "Юнайтед" должен заменить покинувшего клуб Криштиану Роналду, и в преддверии матча против "Борнмута" во вторник Эрик вернулся к этой теме.
Однако Тен Хагу нужен правильный игрок — Эрик не готов "сжигать деньги" на кого попало.
"Думаю, мы обладаем хорошим подбором игроком, когда все в строю. Но я думаю, у нас есть эта потребность (в нападающем) при таком обилии матчей впереди".
"Однако тебе нужен тот, кто может проявлять себя, иначе ты просто сжигаешь деньги, не укрепляешь состава, и тебе это не поможет", — цитирует Тен Хага The Guardian.
03.01.2023 16:00
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