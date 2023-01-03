Тен Хаг: "У МЮ есть потребность в нападающем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у его команды есть потребность в приглашении еще одного нападающего.

Тен Хаг уже неоднократно говорил, что "Юнайтед" должен заменить покинувшего клуб Криштиану Роналду, и в преддверии матча против "Борнмута" во вторник Эрик вернулся к этой теме.



Однако Тен Хагу нужен правильный игрок — Эрик не готов "сжигать деньги" на кого попало.



"Думаю, мы обладаем хорошим подбором игроком, когда все в строю. Но я думаю, у нас есть эта потребность (в нападающем) при таком обилии матчей впереди".



"Однако тебе нужен тот, кто может проявлять себя, иначе ты просто сжигаешь деньги, не укрепляешь состава, и тебе это не поможет", — цитирует Тен Хага The Guardian.