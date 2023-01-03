Клопп: "Жаловаться рефери? Это как разговаривать с микроволновкой!"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его попытки побеседовать с рефери похожи на "разговор с микроволновкой".
Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Брентфорда", ухудшив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
Клопп остался недоволен тем, как игроки "Брентфорда" действовали при стандартных положениях. Юрген не понимает, почему рефери Премьер-Лиги закрывают глаза на мелкие фолы, хотя минувшим летом предупреждали, что будут уделять этому повышенное внимание.
"Жаловался ли я арбитрам насчет этого? Да, но это то же самое, как и если бы я разговаривал с микроволновкой — ты не получишь нормального ответа. К сожалению, это всегда одинаково".
"До сезона они давали нам рекомендации насчет того, что игроки должны быть осторожны при стандартных положениях, потому что рефери будут за этим следить. Но в этих матчах было дозволено практически все. Команды пользуются этим, всегда действуя на грани", — цитирует Клоппа The Telegraph.
03.01.2023 15:00
Просмотров: 563
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну серьёзно, кому кому а этому жаловаться на судей уж совсем нельзя.. забыл наверное про левые пенки и постоянно добавляемых из ниоткуда минут к основному времени
(ответить)
чел которого весь судейский корпус притянул к единственной картонке - жалуется на судейство
ору
(ответить)
колбасу поджарили в микроволновке
(ответить)
Ахахааа...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий