Клопп: "Жаловаться рефери? Это как разговаривать с микроволновкой!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его попытки побеседовать с рефери похожи на "разговор с микроволновкой".

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Брентфорда", ухудшив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



Клопп остался недоволен тем, как игроки "Брентфорда" действовали при стандартных положениях. Юрген не понимает, почему рефери Премьер-Лиги закрывают глаза на мелкие фолы, хотя минувшим летом предупреждали, что будут уделять этому повышенное внимание.



"Жаловался ли я арбитрам насчет этого? Да, но это то же самое, как и если бы я разговаривал с микроволновкой — ты не получишь нормального ответа. К сожалению, это всегда одинаково".



"До сезона они давали нам рекомендации насчет того, что игроки должны быть осторожны при стандартных положениях, потому что рефери будут за этим следить. Но в этих матчах было дозволено практически все. Команды пользуются этим, всегда действуя на грани", — цитирует Клоппа The Telegraph.