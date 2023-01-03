Клопп: "Жаловаться рефери? Это как разговаривать с микроволновкой!"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его попытки побеседовать с рефери похожи на "разговор с микроволновкой".

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Брентфорда", ухудшив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

Клопп остался недоволен тем, как игроки "Брентфорда" действовали при стандартных положениях. Юрген не понимает, почему рефери Премьер-Лиги закрывают глаза на мелкие фолы, хотя минувшим летом предупреждали, что будут уделять этому повышенное внимание.

"Жаловался ли я арбитрам насчет этого? Да, но это то же самое, как и если бы я разговаривал с микроволновкой — ты не получишь нормального ответа. К сожалению, это всегда одинаково".

"До сезона они давали нам рекомендации насчет того, что игроки должны быть осторожны при стандартных положениях, потому что рефери будут за этим следить. Но в этих матчах было дозволено практически все. Команды пользуются этим, всегда действуя на грани", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 563

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  1. bes-ter 03.01.2023 16:03 # bes-ter
    Ну серьёзно, кому кому а этому жаловаться на судей уж совсем нельзя.. забыл наверное про левые пенки и постоянно добавляемых из ниоткуда минут к основному времени

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  2. gameboy 03.01.2023 15:31 # gameboy
    чел которого весь судейский корпус притянул к единственной картонке - жалуется на судейство

    ору

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  3. farot 03.01.2023 15:25 # farot
    колбасу поджарили в микроволновке

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  4. mancunia-planet 03.01.2023 15:18 # mancunia-planet
    Ахахааа...

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