19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 3 января, четырьмя поединками продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 22:45 Онлайн-трансляция



"Арсенал" одержал 10 побед подряд на "Эмирейтс" в Премьер-Лиге, причем эта серия началась еще в прошлом сезоне. "Ньюкасл" не знает поражений уже 12 матчей чемпионата кряду. "Канониры" выиграли все 11 последних домашних встреч с "сороками" во всех соревнованиях, причем в семи последних даже не пропускали.



После четырех месяцев отсутствия с травмой паха за "Арсенал" может сыграть полузащитник Эмиль Смит-Роу. Вильям Салиба и Букайо Сака в одной желтой карточке от дисквалификации.



Левый защитник "Ньюкасла" Мэтт Таргетт выбыл на некоторое время с травмой пятки. Также вне игры Пол Дамметт, Эмиль Крафт, Джонджо Шелви и Александер Исак. Мартин Дубравка был отозван из аренды в "Манчестер Юнайтед".



ЛЕСТЕР — ФУЛХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция



Ведя по ходу своих матчей в этом сезоне, "Лестер" недосчитался 17 очков — больше всех в дивизионе. "Фулхэм" выиграл только один из 23 последних выездных поединков в рамках высшего дивизиона в январе. "Лисы" одержали две победы в трех последних встречах с "дачниками" в Премьер-Лиге, хотя до этого не могли их обыграть пять матчей кряду.



Нападающий "Лестера" Патсон Дака получил травму задней поверхности бедра в предыдущем матче. Джонни Эванс, Райан Бертран, Джеймс Джастин, Рикарду Перейра, Джеймс Мэддисон и Деннис Прат остаются в лазарете.



В "Фулхэме" близки к дисквалификации из-за перебора желтых карточек Энтони Робинсон и Александар Митрович.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 22:45 Онлайн-трансляция



"Эвертон" выиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 6 поражений). "Брайтон" может впервые в своей истории оформить три выездные победы подряд в рамках высшего дивизиона. "Ириски" выиграли четыре из пяти домашних встреч с "чайками" в Премьер-Лиге.



"Эвертону" предстоит оценить состояние Майкла Кина, Йерри Мины и Энтони Гордона. Амаду Онана дисквалифицирован.



Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер едва возобновил тренировки, вернувшись после ЧМ-2022. Мойсес Кайседо возвращается после дисквалификации.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 23:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" выиграл все три последних домашних матча в Премьер-Лиге, не пропустив ни одного гола. "Борнмут" пропускал в каждом из 18 последних выездных поединков в высшем дивизионе — всего 49 мячей. "Красные дьяволы" выиграли семь из 10 последних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге (1 ничья, 2 поражения).



Нападающий Маркус Рэшфорд должен вернуться в стартовый состав "Юнайтед" после дисциплинарного наказания в матче против "Вулверхэмптона". Снова готовы играть Лисандро Мартинес, Диогу Далот и Скотт Мактоминей, но Джейдон Санчо по-прежнему отсутствует.



"Борнмут" по-прежнему лишен Дэвида Брукса, Райана Фредерикса, Маркуса Тавернье, Нето и Джуниора Станисласа. Филип Биллинг под вопросом.