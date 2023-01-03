"Лидс" приобрел Макса Вебера

"Лидс" объявил о приобретении защитника "Ред Булл" Макса Вебера. Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов.

Вебер заключил контракт до лета 2027 и стал первым новичком "Лидса" в зимнее трансферное окно.



Макс прекрасно знаком с главным тренером "белых" Джесси Маршем по совместной работе в "Ред Булл", за который он сыграл 125 матчей.



24-летний Вебер, сыгравший 13 матчей за сборную Англии, способен действовать как в центре обороны, так и на ее левом фланге.



Макс взял на "Элланд Роуд" 39-й номер и может дебютировать за свой новый клуб в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Кардиффа" в ближайшее воскресенье.



