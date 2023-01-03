Пирс призвал "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Виллу" купить Магуайра

Бывший игрок сборной Англии Стюарт Пирс назвал три клуба Премьер-Лиги, которым стоит побороться за защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

В этом сезоне Магуайр не проходит в стартовый состав "Юнайтед", и даже уверенная игра за английскую сборную на Чемпионате Мира в Катаре не помогла ему заслужить доверие главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



По мнению Пирса, 29-летний Магуайр нуждается в смене обстановки, и для клубов вроде "Вест Хэма", "Ньюкасла" и "Астон Виллы" покупка Харри стала бы большой удачей.



"Будь я "Вест Хэмом", будь я "Ньюкаслом", будь я "Астон Виллой", я бы постарался изо всех сил заполучить Харри Магуайра. Я бы спрашивал насчет его доступности. Он стал бы великолепным приобретением для них".



"Он в правильном возрасте, обладает правильным авторитетом и правильным опытом. Возможно, сейчас ему просто нужен новый вызов, поскольку он не играет регулярно", — сообщил Пирс talkSPORT.