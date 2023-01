Светская хроника за вторник

Криштиану Роналду может перейти в "Ньюкасл". "Арсенал" готов заплатить 62 миллиона фунтов за Михаила Мудрика. Дэвид Мойес на грани увольнения из "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

На текущей неделе полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем проведет встречу с руководством своего клуба и уведомит о желании уйти летом. (AS)



Отец Беллингема хочет, чтобы Джуд перешел в "Ливерпуль". (Football Insider)



Контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" содержит пункт, позволяющий португальскому нападающему перейти в "Ньюкасл" на правах аренды, если "сороки" попадут в Лигу Чемпионов. (Marca)



Новое предложение "Арсенала" о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика составило 62 миллиона фунтов. (Daily Mail)



"Арсенал" уверен, что сможет совершить прорыв в переговорах по Мудрику. (Evening Standard)



Нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед" и "Баварии". (L'Equipe)



Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле прибыл в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Челси". (Football.London)



"Челси" не будет покупать вингера "Милана" Рафаэла Леау в январе. (Sky Sport Italia)



"Барселона" и "Аль-Наср" заинтересованы в полузащитнике "Челси" Нголо Канте, но тот все еще может заключить новый контракт с "синими". (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" выигрывает борьбу за 19-летнего полузащитника "Велес Сарсфилда" Максимо Перроне. (90min)



Полузащитник "Сити" Калвин Филлипс вызывает интерес у "Вест Хэма". (Football Insider)



"Тоттенхэм" готов продать защитника Эмерсона Рояла. (Football Insider)



"Атлетико" уже договорился о переходе защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю свободным агентом в конце сезона, но теперь думает о том, чтобы ускорить трансфер и подписать турка уже в январе. (Fabrizio Romano)



"Борнмут" и дортмундская "Боруссия" хотят полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. (Calciomercato)



"Ювентус" и дортмундская "Боруссия" сражаются с "Ньюкаслом" за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Фламенго" о покупке 18-летнего полузащитника Матеуса Франки. (90min)



"Брайтон" рассчитывает сохранить полузащитника Алексиса Макаллистера минимум до конца сезона. (The Argus)



Другое



Дэвид Мойес из "Вест Хэма" — фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге. (Daily Mail)



Боссы "Вест Хэма" готовы указать Мойесу на дверь. (Football Insider)



ФИФА попросила каждую страну назвать стадион в честь Пеле. (The Sun)



Новый муж вдовы Гари Спида умер от рака мозга. (The Sun)