Светская хроника за вторник

Светская хроника Криштиану Роналду может перейти в "Ньюкасл". "Арсенал" готов заплатить 62 миллиона фунтов за Михаила Мудрика. Дэвид Мойес на грани увольнения из "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

На текущей неделе полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем проведет встречу с руководством своего клуба и уведомит о желании уйти летом. (AS)

Отец Беллингема хочет, чтобы Джуд перешел в "Ливерпуль". (Football Insider)

Контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" содержит пункт, позволяющий португальскому нападающему перейти в "Ньюкасл" на правах аренды, если "сороки" попадут в Лигу Чемпионов. (Marca)

Новое предложение "Арсенала" о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика составило 62 миллиона фунтов. (Daily Mail)

"Арсенал" уверен, что сможет совершить прорыв в переговорах по Мудрику. (Evening Standard)

Нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани вызывает интерес у "Манчестер Юнайтед" и "Баварии". (L'Equipe)

Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле прибыл в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Челси". (Football.London)

"Челси" не будет покупать вингера "Милана" Рафаэла Леау в январе. (Sky Sport Italia)

"Барселона" и "Аль-Наср" заинтересованы в полузащитнике "Челси" Нголо Канте, но тот все еще может заключить новый контракт с "синими". (Fabrizio Romano)

"Манчестер Сити" выигрывает борьбу за 19-летнего полузащитника "Велес Сарсфилда" Максимо Перроне. (90min)

Полузащитник "Сити" Калвин Филлипс вызывает интерес у "Вест Хэма". (Football Insider)

"Тоттенхэм" готов продать защитника Эмерсона Рояла. (Football Insider)

"Атлетико" уже договорился о переходе защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю свободным агентом в конце сезона, но теперь думает о том, чтобы ускорить трансфер и подписать турка уже в январе. (Fabrizio Romano)

"Борнмут" и дортмундская "Боруссия" хотят полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. (Calciomercato)

"Ювентус" и дортмундская "Боруссия" сражаются с "Ньюкаслом" за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду. (Fabrizio Romano)

"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Фламенго" о покупке 18-летнего полузащитника Матеуса Франки. (90min)

"Брайтон" рассчитывает сохранить полузащитника Алексиса Макаллистера минимум до конца сезона. (The Argus)

Другое

Дэвид Мойес из "Вест Хэма" — фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге. (Daily Mail)

Боссы "Вест Хэма" готовы указать Мойесу на дверь. (Football Insider)

ФИФА попросила каждую страну назвать стадион в честь Пеле. (The Sun)

Новый муж вдовы Гари Спида умер от рака мозга. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 03.01.2023 10:33 # insomniac
    женушка довела Гэри Спида. не удивительно, что следующий ее муж умер от рака мозга. удивительно в этой истории то, что у следующего мужа вообще был мозг.

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  2. mufc1994 03.01.2023 10:30 # mufc1994
    Дружковка???

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  3. gameboy 03.01.2023 10:17 # gameboy
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  4. kukuruzzo 03.01.2023 10:04 # kukuruzzo
    Сегодня играют чемпики. Сквирте.

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