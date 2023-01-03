Макаллистер не спешит уходить из "Брайтона"

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер заявил, что не будет спешить со сменой клуба.

24-летний Макаллистер сыграл важную роль в победе сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, после чего пресса сразу же стала сватать Алексиса в большие клубы вроде "Арсенала", "Челси" и "Ювентуса".



Однако Макаллистер лишь в октябре заключил с "Брайтоном" новый контракт до 2025 года, и пока Алексис планирует продолжать выступать за "чаек".



"Я пытаюсь чересчур не читать все эти истории. Я всегда говорил, что счастлив здесь, и мне не нужно спешить с уходом. Я чувствую себя очень хорошо, я очень благодарен этому клубу, своим партнерам по команде и всем людям, которые трудятся здесь. Я просто сосредоточен на следующем матче и этом клубе".



"Это был хороший Чемпионат Мира для нашего клуба и наших игроков, которые ездили туда. Мы знаем, что у нас хорошая команда с действительно хорошими игроками. Мы выступаем в тяжелой лиге, и нам будет сложно, но мы постараемся финишировать как можно выше", — сообщил Макаллистер Albion TV.