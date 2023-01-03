"Челси" предложил 112 млн. фунтов за Фернандеса

Энцо Фернандес "Челси" предложил 112 миллионов фунтов за полузащитника "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Контракт Фернандеса с "Бенфикой" подразумевает отступные в 106 млн. фунтов, однако "Челси" выразил готовность заплатить больше.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Португалии, "синие" предложили несколько лишних миллионов за возможность расплачиваться поэтапно.

Суть выдвинутого предложения заключается в том, что "Челси" переведет "Бенфике" три платежа по 37.3 млн. фунтов в течение трех лет — похожим образом лиссабонский клуб продавал нападающего Жоау Фелиша в "Атлетико" в 2019.

Во вторник "Челси" и "Бенфика" продолжат переговоры. Лиссабонцы все еще колеблются, но сам Фернандес готов присоединиться к команде Грэма Поттера.

Если сделка состоится, 21-летний аргентинец станет самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен.


Метки Бенфика, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2023 07:00

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  1. armyanoyeb77 03.01.2023 07:46 # armyanoyeb77
    Мешки епанные,откуда такая цена за него?их за картонки Катара?

    (ответить)

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