"Челси" предложил 112 млн. фунтов за Фернандеса

"Челси" предложил 112 миллионов фунтов за полузащитника "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Контракт Фернандеса с "Бенфикой" подразумевает отступные в 106 млн. фунтов, однако "Челси" выразил готовность заплатить больше.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Португалии, "синие" предложили несколько лишних миллионов за возможность расплачиваться поэтапно.



Суть выдвинутого предложения заключается в том, что "Челси" переведет "Бенфике" три платежа по 37.3 млн. фунтов в течение трех лет — похожим образом лиссабонский клуб продавал нападающего Жоау Фелиша в "Атлетико" в 2019.



Во вторник "Челси" и "Бенфика" продолжат переговоры. Лиссабонцы все еще колеблются, но сам Фернандес готов присоединиться к команде Грэма Поттера.



Если сделка состоится, 21-летний аргентинец станет самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен.