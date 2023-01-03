Клопп недоволен судейством в матче с "Брентфордом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался на судейство после поражения 3:1 от "Брентфорда".

Первый для "Ливерпуля" матч в 2023 году обернулся поражением с тремя пропущенными голами, однако в первую очередь Клопп предъявляет претензии арбитрам.



Клопп недоволен тем, что рефери не реагировал на злоупотребление "Брентфордом" тактикой мелкого фола. Также Юрген не понимает, почему не был зафиксировал фол на Ибраиме Конате, когда "пчелы" забивали свой третий гол.



"Конечно, я не счастлив на 100 процентов. Мне нужно будет пересмотреть это снова и снова из-за двух угловых, после которых они забивали. В первом случае был офсайд, а во втором, конечно, мы действовали не лучшим образом".



"Но в данный момент соперник злоупотребляет правилами, они толкают, хватают и все такое. А рефери... Конечно, это дозволено, и поэтому это так сложно. Мы могли бы справиться лучше".



"В случае с третьим голом я не имею понятия, почему не раздался свисток, когда защитника явно толкнули в спину. Ты теряешь равновесие и падаешь, а они (рефери) прячутся за фразой "это не был явный фол". Таковы ситуации, и рефери должен объяснить это, если кто-нибудь спросит его", — сообщил Клопп Sky Sports.