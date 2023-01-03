Клопп объяснил замену Ван Дейка в перерыве

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил замену Виргила Ван Дейка в перерыве матча Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Проиграв первый тайм выездного матча против "Брентфорда" со счетом 2:0, Клопп произвел тройную замену в перерыве. Юрген убрал не только Костаса Цимикаса с Харви Эллиоттом, но и столпа своей обороны в лице Ван Дейка.



Оказывается, Клопп заменил Ван Дейка не из-за претензий к игре Виргила. У 31-летнего голландца возникли небольшие проблемы со здоровьем, о чем Юрген рассказал после поражения 3:1.



"Виргил почувствовал небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра. Он сказал, что он в порядке, но я сказал, что мы не рискуем, и физиотерапевты остались вполне рады".



"Думаю, там ничего серьезного, но это и есть причина, почему мы его заменили. Что касается двух других позиций, то мы хотели получить свежие ноги и другие наборы навыков", — сообщил Клопп beIN Sports.