Клопп объяснил замену Ван Дейка в перерыве

Виргил Ван Дейк Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил замену Виргила Ван Дейка в перерыве матча Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Проиграв первый тайм выездного матча против "Брентфорда" со счетом 2:0, Клопп произвел тройную замену в перерыве. Юрген убрал не только Костаса Цимикаса с Харви Эллиоттом, но и столпа своей обороны в лице Ван Дейка.

Оказывается, Клопп заменил Ван Дейка не из-за претензий к игре Виргила. У 31-летнего голландца возникли небольшие проблемы со здоровьем, о чем Юрген рассказал после поражения 3:1.

"Виргил почувствовал небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра. Он сказал, что он в порядке, но я сказал, что мы не рискуем, и физиотерапевты остались вполне рады".

"Думаю, там ничего серьезного, но это и есть причина, почему мы его заменили. Что касается двух других позиций, то мы хотели получить свежие ноги и другие наборы навыков", — сообщил Клопп beIN Sports.


Метки Брентфорд, Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2023 00:05

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  1. barmaglotik 03.01.2023 00:07 # barmaglotik
    Клопп в перерыве ВЫПУСТИЛ: Матипа и Робертсона, а не убрал

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