Жуниньо: "Сантос — зверь"

Бывший игрок сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано выразил свое восхищение полузащитником "Васко да Гамы" Андреем Сантосом, направляющимся в "Челси".

И хотя это пока не подтверждено официально, трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" уже завершил приобретение 18-летнего Сантоса стоимостью около 11 миллионов фунтов.



По мнению Жуниньо, его соотечественник уже достаточно хорош, чтобы выступать за "Челси", несмотря на юный возраст.



"Я никогда не видел игрока, который был бы так готов в свои 18 лет, как он".



"В плане физики он зверь. Технически он на высоком уровне. Он не будет лучше меня — он будет гораздо лучше меня", — цитирует Жуниньо talkSPORT.