"Ливерпуль" бит "Брентфордом"

"Ливерпуль" начал 2023 год с поражения 3:1 в гостях у "Брентфорда".

"Пчелы" решили не рисковать своим нападающим Айвеном Тоуни, вместо которого вышел Йоан Висса. Витали Янельт заменил Джоша Дасилву.



В стартовом составе у "красных" произошло три изменения. Ибраима Конате, Костас Цимикас и Фабиньо появились вместо Жоэля Матипа, Энди Робертсона и Джордана Хендерсона.



Первое слово в матче сказали гости. На третьей минуте голкипер хозяев Давид Райя отразил удар Виргила Ван Дейка в упор, однако уже был зафиксирован офсайд.



Спустя пять минут Дарвин Нуньес проскочил мимо Райи и направил мяч в ворота, однако в последний момент Бен Ми спас "Брентфорд".



Первый настоящий ответ "пчел" случился на 18-й минуте, когда Бриан Мбеме вышел один на один по правому краю штрафной, но голкипер "красных" Алиссон выручил свою команду.



Был назначен угловой, после которого мяч отскочил от колена Конате и оказался в воротах Алиссона — 1:0. Система VAR гол утвердила.



"Ливерпуль" едва не восстановил равновесие в счете на 25-й минуте, но удар Цимикаса из пределов штрафной был отражен Райей.



Обмен колкостями продолжился на 27-й минуте, когда после розыгрыша углового Висса затолкал мяч в ворота гостей, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.



Затем игра несколько успокоилась, а на 39-й минуте "Брентфорд" в очередной раз применил свое грозное оружие в виде розыгрыша углового. Висса принял мяч в штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако по пути в сетку снаряд задел находившегося в офсайде Ми.



И все-таки с третьей попытки Висса повезло. На 42-й минуте Йоан головой замкнул подачу Матиаса Йенсена — 2:0. Алиссон выловил мяч, но тот уже успел пересечь линию ворот.



Юрген Клопп отреагировал на провальный первый тайм тройной заменой в перерыве, выпустив Матипа, Робертсона и Наби Кейта, и замены помогли команде взбодриться.



На 48-й минуте Нуньес убежал в прорыв и технично перебросил мяч через Райю, однако гол Дарвина был отменен из-за небольшого офсайда.



Спустя две минуты "Ливерпуль" забил по всем правилам. Трент Александер-Арнольд навесил на линию вратарской, откуда удар головой нанес Алекс Окслейд-Чемберлен — 2:1.



Вот теперь "красные" поверили, что эту игру еще можно спасти. "Брентфорду" пришлось по-настоящему тяжело, однако Райя и его защитники держались.



Развязка в матче случилась на 84-й минуте, когда Конате не устоял на ногах в борьбе с напористым Мбемо, который выскочил один на один и поразил ворота — 3:1.



Если в матче с "Лестером" "Ливерпулю" очень помогли автоголы, то на сей раз "красные" были вынуждены рассчитывать только на себя, а справиться с колючим "Брентфордом" им не удалось.



"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче