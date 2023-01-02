"Ливерпуль" бит "Брентфордом"
"Ливерпуль" начал 2023 год с поражения 3:1 в гостях у "Брентфорда".
"Пчелы" решили не рисковать своим нападающим Айвеном Тоуни, вместо которого вышел Йоан Висса. Витали Янельт заменил Джоша Дасилву.
В стартовом составе у "красных" произошло три изменения. Ибраима Конате, Костас Цимикас и Фабиньо появились вместо Жоэля Матипа, Энди Робертсона и Джордана Хендерсона.
Первое слово в матче сказали гости. На третьей минуте голкипер хозяев Давид Райя отразил удар Виргила Ван Дейка в упор, однако уже был зафиксирован офсайд.
Спустя пять минут Дарвин Нуньес проскочил мимо Райи и направил мяч в ворота, однако в последний момент Бен Ми спас "Брентфорд".
Первый настоящий ответ "пчел" случился на 18-й минуте, когда Бриан Мбеме вышел один на один по правому краю штрафной, но голкипер "красных" Алиссон выручил свою команду.
Был назначен угловой, после которого мяч отскочил от колена Конате и оказался в воротах Алиссона — 1:0. Система VAR гол утвердила.
"Ливерпуль" едва не восстановил равновесие в счете на 25-й минуте, но удар Цимикаса из пределов штрафной был отражен Райей.
Обмен колкостями продолжился на 27-й минуте, когда после розыгрыша углового Висса затолкал мяч в ворота гостей, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.
Затем игра несколько успокоилась, а на 39-й минуте "Брентфорд" в очередной раз применил свое грозное оружие в виде розыгрыша углового. Висса принял мяч в штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако по пути в сетку снаряд задел находившегося в офсайде Ми.
И все-таки с третьей попытки Висса повезло. На 42-й минуте Йоан головой замкнул подачу Матиаса Йенсена — 2:0. Алиссон выловил мяч, но тот уже успел пересечь линию ворот.
Юрген Клопп отреагировал на провальный первый тайм тройной заменой в перерыве, выпустив Матипа, Робертсона и Наби Кейта, и замены помогли команде взбодриться.
На 48-й минуте Нуньес убежал в прорыв и технично перебросил мяч через Райю, однако гол Дарвина был отменен из-за небольшого офсайда.
Спустя две минуты "Ливерпуль" забил по всем правилам. Трент Александер-Арнольд навесил на линию вратарской, откуда удар головой нанес Алекс Окслейд-Чемберлен — 2:1.
Вот теперь "красные" поверили, что эту игру еще можно спасти. "Брентфорду" пришлось по-настоящему тяжело, однако Райя и его защитники держались.
Развязка в матче случилась на 84-й минуте, когда Конате не устоял на ногах в борьбе с напористым Мбемо, который выскочил один на один и поразил ворота — 3:1.
Если в матче с "Лестером" "Ливерпулю" очень помогли автоголы, то на сей раз "красные" были вынуждены рассчитывать только на себя, а справиться с колючим "Брентфордом" им не удалось.
"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
02.01.2023 22:35
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Последние комментарии:
последний раз Брентфорд выигрывал у Ливерпуля в 1938 году
за год до 2МВ)))
Орууу
(ответить)
Ливерпук сейчас в четверке так же, как и янка в Херсоне.
(ответить)
Звонил Микола из Польши. В Евросоюзе исчезли очереди на трансплантацию органов, европейцы благодарят за это украинцев и особенно Залужного, благодаря которому зсу несут огромные потери.
(ответить)
Клопп днище
(ответить)
Яночка свободна? Кого она последнего обслуживала?
(ответить)
02.01.2023 13:39 # удалить
narcot
Норм горишь на императорси) зеропуки мимо топ-4)) смирись
(ответить)
02.01.2023 13:44 #
thegodfather
он еще от вчерашнего не отошел, не обсох еще ахаахааа
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02.01.2023 13:55 #
sausage
Заскринил
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/97715/?c=1#c7695401
(ответить)
Экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Соскин заявил, что власти Украины скрывают от населения реальный масштаб урона от ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
«Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается», — высказался он.
По словам бывшего советника президента, русские, напротив, владеют всей информацией, «видят, куда им дальше бить». Он отметил, что, если украинцы узнают реальный масштаб урона экономическому хозяйственному комплексу, «то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может».
(ответить)
Почему половину текста "Брентфорд" называют "Брайтон" ??? Михайло, опять наклюкался, праздники никак не закончатся?
(ответить)
Я вот столько месяцев наблюдаю за украми на фапле, и у меня печальные выводы.
Для вас война, это как футбол.
Здесь вы спорите с теми, кто хочет вашей смерти, в прямом смысле, а потом спокойно с ними обсуждаете футбол.
Как будто война - это сборные, и вы топите за свою страну.
(ответить)
Братик, он же говорил «игрик», а не «уай»
(ответить)
02.01.2023 22:26 #
thegodfather
комментит вилат
но он ингишом владеет свободно
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/97722/?c=1#c7695733
(ответить)
В 2022 году исполнилось многие желания украинцев.
Хотели войны с Россией, сидят сейчас без электричества, отопления и канализации
Хотели попасть в Европу, миллионы беженцев сейчас в ЕС
Хотели быть бандеровцами, кладбища по всей Украине занимают все новые и новые территории
(ответить)
Пенсы потеряли вчера очки - горит колбаса, е6ут сегодня колбасу - горит колбаса))) потушитесь)))
(ответить)
Ливерпук был, есть и будет какулей, ведь ватные болельщики ливерпука любят жрать говно, потому нужно соответствовать.
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Klopp Out - колбаса так держать
(ответить)
е6аный в рот, чупси реально 9ый)
(ответить)
Ничего бывает, не всегда же побеждать.
(ответить)
А что случилось с калбосой... посасулси у Бредфорда
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Пидарастерка смотрит футбол со времен Леброна в МЮ, но правил ещё не изучил
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"С обороной как дырка портовой шлюхи, на постоянной основе"
адекваты с лфктв.сру
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дайте развернутую аналитику пацаны, сейчас как никогда интересно ваше видение
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