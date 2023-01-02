"Форест" планирует избавиться от Денниса
"Ноттингем Форест" планирует избавиться от нападающего Эммануэля Денниса в зимнее трансферное окно.
Минувшим летом Деннис стал одним из 23 новичков "Форест", перебравшись из "Уотфорда" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.
С тех пор 25-летний нигериец отметился только тремя появлениями в стартовом составе "лесников" и забил единственный гол в рамках Премьер-Лиги.
Кроме того, после поражения 3:0 от "Манчестер Юнайтед" 27 декабря Деннис повздорил с тренерским штабом Стива Купера из-за своей роли при третьем пропущенном голе.
Как утверждает The Telegraph, теперь "Форест" собирается избавиться от Денниса до 31 января. Проблема лишь в том, что в этом сезоне Эммануэль уже заигран за "Уотфорд" и "лесников".
Таким образом, теперь Деннис лишь может либо вернуться в "Уотфорд", либо отправиться в зарубежный клуб. И оба варианта являются реалистичными.
02.01.2023 22:00
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