"Ливерпуль" готов вернуться за Матеушем Нунешем

"Ливерпуль" вновь задумывается о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша.

"Ливерпуль" был близок к покупке Нунеша еще минувшим летом, но тогда Матеуш достался "Вулверхэмптону", который купил его у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 38 миллионов фунтов.



По информации The Telegraph, Нунеш остается на радаре у "Ливерпуля", несмотря на слабый старт в английском футболе, и мерсисайдский клуб может вернуться за португальцем бразильского происхождения в конце сезона.



Ожидается, что "волки" отпустят 24-летнего Нунеша только с прибылью для себя — "Ливерпулю" потребуется сумма в районе 44 млн. фунтов, чтобы заполучить Матеуша.



Добавим, пока что Нунеш, выступающий на позиции атакующего полузащитника, сыграл 14 матчей в Премьер-Лиге, включая 12 в старте, отдав одну результативную передачу.