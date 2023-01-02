Тен Хагу понравился эксперимент с позицией Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что доволен своим экспериментом с использованием Люка Шоу в качестве центрального защитника.

Как и против "Ноттингем Форест" несколькими днями ранее, против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу Шоу сыграл в центре обороны. "Красные дьяволы" вновь победили и не пропустили.



Этот тактический маневр стал вынужденной мерой, поскольку Харри Магуайру нездоровилось, а Лисандро Мартинес еще не набрал форму после Чемпионата Мира.



Тен Хагу понравилось, как Шоу действует в новой для себя роли, и Эрик намекает, что еще может вернуться к этому варианту.



"Когда у тебя есть план, обстоятельства вроде болезни могут его изменить. Каземиро хорошо себя проявил в качестве центрального защитника, как и Шоу".



"Готовясь к матчу против "Вулверхэмптона", я подумал, что лучшим сочетанием будут Рафа (Варан) и Люк. Вы знаете, какая скорость есть у "Вулверхэмптона" на правом фланге, и Люк способен с этим справиться".



"Мы хотели атаковать по левому флангу с помощью подключений Тирелла Маласиа вперед. Когда у тебя есть там левоногий футболист, это позволяет делать подачи под лучшим углом".



"Он произвел впечатление, но также он хорош в качестве крайнего защитника. Это еще один вариант, что всегда хорошо", — цитирует Тен Хага Sky Sports.