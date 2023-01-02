Каземиро: "Рэшфорд способен стать одним из пяти лучших игроков в мире"

Каземиро и Маркус Рэшфорд Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро считает, что его партнер по команде Маркус Рэшфорд может стать одним из пяти лучших игроков в мире.

Совершенно провалив прошлый сезон, в этой кампании Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму и сейчас забил уже 11 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях.

Каземиро находится под впечатлением от игры и личных качеств Маркуса и считает, что 25-летнего англичанина ждет большое будущее.

"Я буду честен с вами: я по-настоящему впечатлен тем, что из себя представляет Рэшфорд как игрок".

"На мой взгляд, особенно зная его за пределами поля, я могу сказать, что он станет одним из пяти лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе. У него невероятный удар, он силен, быстр и играет очень умно", — сообщил Каземиро ESPN Brasil.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2023 19:00

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  1. shuher64 02.01.2023 20:06 # shuher64
    Если талант есть то проявляется с 16 лет а не после 25 лет и не надо всех успокаивать, все видят кто есть кто. Например француз Мбаппе талант и 18 лет было видно что звезда, а этот Рэшфорд в 25 только подает надежды. Это наверное так футболисты друг друга пиарят как ....

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  2. vals1702 02.01.2023 19:54 # vals1702
    или нет

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  3. mancunia-planet 02.01.2023 19:14 # mancunia-planet
    Если будет играть как в последних двух матчах, то возможно. Но это не точно..

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