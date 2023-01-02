Каземиро: "Рэшфорд способен стать одним из пяти лучших игроков в мире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро считает, что его партнер по команде Маркус Рэшфорд может стать одним из пяти лучших игроков в мире.

Совершенно провалив прошлый сезон, в этой кампании Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму и сейчас забил уже 11 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



Каземиро находится под впечатлением от игры и личных качеств Маркуса и считает, что 25-летнего англичанина ждет большое будущее.



"Я буду честен с вами: я по-настоящему впечатлен тем, что из себя представляет Рэшфорд как игрок".



"На мой взгляд, особенно зная его за пределами поля, я могу сказать, что он станет одним из пяти лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе. У него невероятный удар, он силен, быстр и играет очень умно", — сообщил Каземиро ESPN Brasil.