"Арсенал" улучшил предложение по Мудрику
"Арсенал" улучшил свое предложение о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
Напомним, стартовое предложение "Арсенала" по 21-летнему Мудрику составило 55 миллионов фунтов, включая бонусы.
Несмотря на последовавший в ответ отказ, "канониры" продолжили переговоры с украинским клубом, а также, если верить слухам, согласовали условия личного контракта с самим Михаилом.
Сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" сделал второе предложение по Мудрику, не называя конкретных цифр.
Пока что "Шахтер" взял время на размышления, однако известно, что изначально украинская сторона оценивала Мудрика в 85 млн. фунтов.
02.01.2023 18:00
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Будет как Ярмола или Коноплянка... Пересидит и пойдет в какой то гавно клуб середняк...
Цену ломанули, чтоб на 99% не отпускать.
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55 млн и один фунт
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Только у меня ощущение, что Арсенал играет в рулетку этим трансфером?
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