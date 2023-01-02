"Арсенал" улучшил предложение по Мудрику

"Арсенал" улучшил свое предложение о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Напомним, стартовое предложение "Арсенала" по 21-летнему Мудрику составило 55 миллионов фунтов, включая бонусы.



Несмотря на последовавший в ответ отказ, "канониры" продолжили переговоры с украинским клубом, а также, если верить слухам, согласовали условия личного контракта с самим Михаилом.



Сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" сделал второе предложение по Мудрику, не называя конкретных цифр.



Пока что "Шахтер" взял время на размышления, однако известно, что изначально украинская сторона оценивала Мудрика в 85 млн. фунтов.