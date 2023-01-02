Лукаку: "Каждый знает, чего я хочу"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что собирается обсудить свое будущее с "Челси" в конце сезона.

Как известно, этот сезон Лукаку проводит в "Интере" на правах аренды. Ромелу вернулся в Милан после всего одного неудачного года в "Челси".



Лукаку уже говорил, что хочет остаться в "Интере", а завершить свою карьеру Ромелу собирается в "Андерлехте", поэтому "Челси" никак не входит в планы 29-летнего бельгийца.



"Каждый знает, чего я хочу. Прямо сейчас я должен делать то, что необходимо для достижения "Интером" побед, а затем мы сможем поговорить с "Челси". Мой план — завершить карьеру в "Андерлехте". Мне почти 30, мой сын пошел в школу здесь и играет за академию "Интера". Мне здесь хорошо, у "Интера" всегда есть амбиции продолжать расти".



"Я хочу остаться здесь и делать правильные вещи. Надеюсь, я буду успешен в "Интере" в следующие шесть месяцев и буду работать с максимальной отдачей, а в конце мы поговорим "Челси" и, надеюсь, найдем решение", — сообщил Лукаку Sport Sports Italy.