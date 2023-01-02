МЮ и "Арсенал" лидируют в борьбе за Фелиша

Жоау Фелиш "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" являются главными претендентами на нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Летом 2019 "Атлетико" приобрел Фелиша у "Бенфики" за 127 миллионов евро (112.6 млн. фунтов), и очевидно, что сейчас испанский клуб не сможет вернуть свои инвестиции в Жоау.

Поэтому "Атлетико" открыт к идее, чтобы отпустить Фелиша в аренду и с помощью этого восстановить трансферную стоимостью 23-летнего игрока сборной Португалии.

Однако даже с этим есть проблемы. Арендная плата в 15 млн. евро плюс зарплата Фелиша за полсезона в 6 млн. евро выглядят большим препятствием к отъезду Жоау из Мадрида.

Тем не менее, The Athletic утверждает, что "Юнайтед" и "Арсенал" выглядят двумя наиболее вероятными направлениями для Фелиша. Также возможность приглашения Жоау рассматривает "Челси".


Метки Арсенал, Атлетико, Манчестер Юнайтед, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2023 16:00

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  1. quavo 02.01.2023 16:37 # quavo
    В мю он нах не нужен

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  2. kagawa 02.01.2023 16:21 # kagawa
    По моему всем очевидно что его красная цена 20 МЛН. Однодневка

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