МЮ и "Арсенал" лидируют в борьбе за Фелиша

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" являются главными претендентами на нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Летом 2019 "Атлетико" приобрел Фелиша у "Бенфики" за 127 миллионов евро (112.6 млн. фунтов), и очевидно, что сейчас испанский клуб не сможет вернуть свои инвестиции в Жоау.



Поэтому "Атлетико" открыт к идее, чтобы отпустить Фелиша в аренду и с помощью этого восстановить трансферную стоимостью 23-летнего игрока сборной Португалии.



Однако даже с этим есть проблемы. Арендная плата в 15 млн. евро плюс зарплата Фелиша за полсезона в 6 млн. евро выглядят большим препятствием к отъезду Жоау из Мадрида.



Тем не менее, The Athletic утверждает, что "Юнайтед" и "Арсенал" выглядят двумя наиболее вероятными направлениями для Фелиша. Также возможность приглашения Жоау рассматривает "Челси".