Гвардиола готов играть в два нападающих

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может перевести свою команду на игру с двумя нападающими.

В минувшую субботу нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил свой 21-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, но этого оказалось недостаточно для победы над "Эвертоном" (1:1).



Увеличившееся до семи очков отставание от "Арсенала" в Премьер-Лиге наводит Гвардиолу на мысли о том, чтобы использовать в паре с Холандом Хулиана Альварес, который едва выиграл Чемпионат Мира со сборной Аргентины.



"На последних минутах, когда счет был 1:1, нам нужны были люди в штрафной. Поэтому он (Альварес) вышел. Однако он отдохнул только одну неделю или 10 дней, что немного после финала Чемпионата Мира".



"Да, мы можем сыграть с двумя нападающими. Когда мяч идет в штрафную, у тебя есть два нападающих, которые могут забить. Но чтобы создавать эти моменты, тебе нужен целый процесс, и порой ты должен использовать игроков другого плана для создания этих моментов. Но, конечно, они могут играть вместе, особенно против пятерки защитников", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.