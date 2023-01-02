Клопп возмутился насчет призывов продолжать покупать

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп возмутился насчет призывов купить больше игроков в зимнее трансферное окно.

Едва оформив вингера Коди Гакпо, Клопп столкнулся с тем, что от него требуют купить полузащитников.



Однако Юрген указывает на то, что футбольная экономика — это не игра в "Монополию", и сорить деньгами он не будет.



"Я здесь уже семь лет, и каждое трансферное окно одно и то же. Мы говорим так, словно деньги не играют роли. Но мы не можем играть в "Монополию". Мы приобрели выдающегося игрока в лице Коди Гакпо, и следующее, что ты читаешь, гласит: "Что дальше?" Такое впечатление, что у нас нет команды".



Я полностью верю и доверяю имеющимся игрокам, а также не ставлю их постоянно под сомнение, говоря им, что нам нужен другой игрок на их позиции. Это важная часть моей философии".



"Люди удивляются, когда я говорю, что мы не будем просто сорить деньгами. Я никогда не делал этого, хотя знаю это выражение!"



"Нужно это четко понимать. Если мы можем что-нибудь предпринять, если это правильный игрок и правильная финансовая ситуация, мы сделаем это. Если нет, то нет", — цитирует Клоппа Daily Mail.