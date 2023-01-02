19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 2 января, поединком "Брентфорда" и "Ливерпуля" стартует 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРЕНТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция



"Брентфорд" не знает поражений в чемпионате уже пять матчей кряду, и это лучшая серия клуба с февраля-марта 1939. "Ливерпуль" одержал четыре победы кряду в Премьер-Лиге впервые с 10 побед между январем и апрелем прошлого года. "Пчелы" не выиграли ни одной из девяти последних встреч с "красными" во всех соревнованиях — с победы 2:1 в ноябре 1938 (2 ничьи, 7 поражений).



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вест Хэма" тремя днями ранее.



Новичок "Ливерпуля" Коди Гакпо может не успеть получить разрешение на работу к понедельнику. Энди Робертсона, Джеймса Милнера, Харви Эллиотта и Роберто Фирмино должны осмотреть медики.