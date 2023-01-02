Томпсон призвал "Ливерпуль" купить полузащитника

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон призвал "красных" купить полузащитника в январе.

В это трансферное окно "Ливерпуль" уже укрепил свой состав вингером Коди Гакпо, приглашенным из ПСВ за 37 миллионов фунтов, однако Томпсон считает, что главный тренер Юрген Клопп должен совершить второе приобретение.



"Как и большинство фанатов "Ливерпуля", я просто чувствую, что "Ливерпулю" нужно некоторое усиление в этой зоне. Беллингем стал бы идеальным приобретением. Я не думаю, что Артур Мело хоть немного помог нам. Похоже на то, что он просто не подошел, поэтому я не вижу никакой пользы от него. Но нам определенно нужен кто-нибудь".



"Наверное, скауты рыщут по всей Европе в поисках кого-нибудь. Им нужен кто-нибудь, кто подходит для этой роли, обладает энергией и изобретательностью. У нас есть хороший фундамент там благодаря Тиаго, Джордану Хендерсону и игрокам вроде Харви Эллиотта", — сообщил Томпсон Daily Express.