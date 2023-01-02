Каррагер: "Кажется, что "Челси" охотится за каждым игроком в мире"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что ожидает повышенной активности от "Челси" в зимнее трансферное окно.

Уже заручившись услугами Давида Датро Фофана, "Челси" также близок к приобретению Бенуа Бадиашиле и Андрея Сантоса.



Каррагер не думает, что "синие" на этом остановятся. Такая активность лондонцев на трансферном рынке напоминает Джейми ранний период Романа Абрамовича.



"Челси" может стать самой активной командой в январское трансферное окно — потому что каждый раз, когда я беру газету в руки, я вижу, что они кого-нибудь покупают!"



"Такое ощущение, что они охотятся за каждым игроком в мире. Это напоминает период, когда Роман Абрамович только пришел в клуб. Я думал, что с его уходом это может закончиться, но похоже, что это не так. Точно не с новыми владельцами "Челси".



"Похоже на то, что они пытаются сорить деньгами, чтобы заполучить в клуб лучших игроков, как это "Челси" делал в последние 10-15 лет. Я думал, это немного замедлится, но похоже на то, что Тодд Бели бороздит просторы в поисках игроков, и я ожидаю, что они будут активны", — сообщил Каррагер Sky Sports.