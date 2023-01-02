Сунесс обрушился с критикой на Льориса

Уго Льорис Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс обрушился с критикой на голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.

Отдохнув после выступления за сборную Франции на Чемпионате Мира в Катаре, Льорис вернулся в ворота "Тоттенхэма" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

36-летний француз не смог уберечь "шпор" от домашнего поражения 0:2 и особенно неважно сыграл в случае со вторым голом, когда дальний удар Дугласа Луиса застал его врасплох.

По мнению Сунесса, Льорис слишком много ошибается для голкипера большой команды Премьер-Лиги, а карьера Уго находится в закате.

"Я не такой уж большой фанат Льориса, и я давно это говорю".

"Кажется, со старта прошлого сезона он совершил четыре ошибки, которые приводили к пропущенным голам, и это худший показатель среди голкиперов в Премьер-Лиге".

"На мой взгляд, его срок годности уже истек", — сообщил Сунесс в эфире.


Метки Льорис, Сунесс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2023 10:00

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