Сунесс обрушился с критикой на Льориса

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс обрушился с критикой на голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.

Отдохнув после выступления за сборную Франции на Чемпионате Мира в Катаре, Льорис вернулся в ворота "Тоттенхэма" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы".



36-летний француз не смог уберечь "шпор" от домашнего поражения 0:2 и особенно неважно сыграл в случае со вторым голом, когда дальний удар Дугласа Луиса застал его врасплох.



По мнению Сунесса, Льорис слишком много ошибается для голкипера большой команды Премьер-Лиги, а карьера Уго находится в закате.



"Я не такой уж большой фанат Льориса, и я давно это говорю".



"Кажется, со старта прошлого сезона он совершил четыре ошибки, которые приводили к пропущенным голам, и это худший показатель среди голкиперов в Премьер-Лиге".



"На мой взгляд, его срок годности уже истек", — сообщил Сунесс в эфире.