"Арсенал" активировал продление контракта с Сака на 12 месяцев
"Арсенал" воспользовался своей опцией по продлению контракта с вингером Букайо Сака на 12 месяцев.
Свой действующий контракт на три года Сака заключил в 2020. Это соглашение предусматривало опцию продления, чем "Арсенал" и воспользовался.
Таким образом, теперь будущее Букайо связано с "Арсеналом" до июня 2024, сообщает Daily Mail. Этим шагом "канониры" защитили свою звезду от интереса зарубежных клубов.
Одновременно с этим "Арсенал" продолжает переговоры с Сака о новом долгосрочном контракте. Лондонский клуб хочет наградить 21-летнего англичанина, который забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.
Добавим, чуть ранее "Арсенал" аналогичным образом продлил контракт с защитником Вильямом Салиба.
02.01.2023 09:00
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