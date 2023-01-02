"Арсенал" активировал продление контракта с Сака на 12 месяцев

"Арсенал" воспользовался своей опцией по продлению контракта с вингером Букайо Сака на 12 месяцев.

Свой действующий контракт на три года Сака заключил в 2020. Это соглашение предусматривало опцию продления, чем "Арсенал" и воспользовался.



Таким образом, теперь будущее Букайо связано с "Арсеналом" до июня 2024, сообщает Daily Mail. Этим шагом "канониры" защитили свою звезду от интереса зарубежных клубов.



Одновременно с этим "Арсенал" продолжает переговоры с Сака о новом долгосрочном контракте. Лондонский клуб хочет наградить 21-летнего англичанина, который забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



Добавим, чуть ранее "Арсенал" аналогичным образом продлил контракт с защитником Вильямом Салиба.