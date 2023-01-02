Каррагер: "Был бы счастлив увидеть чемпионство "Арсенала"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что желает "Арсеналу" выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Новый год "Арсенал" встретил, имея семь очков преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге.



Каррагеру очень нравится, какой футбол демонстрируют "канониры" в этом сезоне, и Джейми надеется, что команда Микеля Артеты удержится на вершине к финишу.



"Я был бы счастлив увидеть, как "Арсенал" выигрывает Премьер-Лигу".



"За то время, что я работаю на Sky Sports, "Арсенал" выступал не лучшим образом, и я довольно негативно высказывался насчет них".



"Но посмотрите, как они стартовали в этом сезоне: одно поражение, одна ничья, а все остальное они выиграли. При этом в единственном проигранном матче они не заслужили поражение".



"Приятно видеть на вершите кого-то другого. Мне очень нравится, какую работу проделал Микель Артета, я брал у него интервью несколько недель назад, и это было очень хорошо".



"Я обожаю видеть, как они играют. У них молодые, энергичные и быстрые игроки, и это так интересно. Когда их показывают по телевизору, тебе хочется посмотреть. Я был бы счастлив, если они сделают это", — сообщил Каррагер Sky Sports.