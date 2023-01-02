Тен Хаг взял под свой контроль резерв МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг взял под свой контроль резервную команду "красных дьяволов".

Официально команду U-23 "Юнайтед" продолжают тренировать Марк Демпси и Пол Макшейн, однако с недавних пор Тен Хаг принимает все ключевые решения, включая расстановку игроков по позициям, определение состава на матчи и то, сколько минут получит каждый футболист.



Похожие обязанности Тен Хаг исполнял в своем бывшем клубе "Аяксе". Эрик считает, что это обеспечит лучшую связь между первой командой и резервом.



"На мой взгляд, взаимодействие между всеми департаментами имеет ключевое значение для становления правильной культуры в клубе. Когда я пришел, то увидел, что резервная команда "Манчестер Юнайтед" изолирована, как это было и в "Аяксе".



"Резервная команда больше не была частью академии, но и частью первой команды тоже не была. Я немедленно это изменил — точно так же, как и когда пришел в Амстердам".



"В "Аяксе" резервная команда подчиняется главному тренеру. Только так я мог повлиять на движение молодых и талантливых игроков по направлению первой команды".



"Конечно, я по-прежнему оставляю тренерам свободу действий, но также я задаю им направление. Например, я говорю: "Я хочу, чтобы этот игрок начал получать минуты на такой-то позиции".



"Так что в конце концов именно я отвечаю за выступление второй команды и за переход игроков от резерва к первой команде", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.