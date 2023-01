Светская хроника за понедельник

Френки Де Йонг хочет в "Манчестер Юнайтед". "Челси" купил Андрея Сантоса. Эмилиано Мартинес потратил 20,000 фунтов на сторожевую собаку. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг передумал насчет "Манчестер Юнайтед" и теперь хочет перейти к "красным дьяволам" летом. (Fichajes)



"Юнайтед" может пригласить нового голкипера в январе после возвращения Мартина Дубравки в "Ньюкасл". (Daily Express)



Голкипер "Севильи" и сборной Марокко Яссин Буну находится на радаре у "Юнайтед". (Ekrem Konur)



"Юнайтед" и "Челси" могут сойтись в битве за защитника "Интера" Дензела Думфриса. (Daily Express)



"Челси" завершил приобретение полузащитника "Васко да Гамы" Андрея Сантоса. (Fabrizio Romano)



"Челси" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса, который уже дал согласие на переход к "синим". (Metro)



Полузащитник "Челси" Жоржиньо хочет вернуться в "Наполи". (La Repubblica)



"Ювентус" готов обменять своего нападающего Душана Влаховича на вингера "Арсенала" Букайо Сака. (Calciomercato)



"Лестер" предложил 20 миллионов фунтов за марокканского полузащитника "Анже" Аззедина Унахи, который может заменить на "Кинг Паур" вызывающего интерес у "Арсенала" Юри Тилеманса. (Daily Express)



Нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган, выступающий за "Реймс" на правах аренды, стал целью для "Милана". (Calciomercato)



"Эвертон" проявил интерес к вингеру "Юнайтед" Энтони Эланге. (Football Insider)



"Лидс" заинтересован в нападающем "Саутгемптона" Че Адамсе. (Givemesport)



"Астон Вилла" хочет вингера "Удинезе" Жерара Деулофеу. (90min)



Опасаясь ухода Эмилиано Мартинеса, "Вилла" обратила внимание на голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда. (The Sun)



Другое



Бывший наставник "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер рассматривается на вакантную должность главного тренера "Норвича". (The Athletic)



Благодаря переходу в "Аль-Наср" экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен. (Daily Mail)



Бывший игрок "Арсенала" и сборной Голландии Марк Овермарс был госпитализирован с инсультом. (The Athletic)



"Арсенал" планирует поставить статую в честь Арсена Венгера близ "Эмирейтс". (Daily Star)



Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо расстался со своей женой через полгода после свадьбы, на которую он потратил 200,000 фунтов. (Daily Mail)



Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес купил сторожевую собаку за 20,000 фунтов. (AS)



Бывший игрок Премьер-Лиги Джермейн Пеннант был признан банкротом после того, как его долги превысили 1 млн. фунтов. (The Sun)