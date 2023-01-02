Поттер обеспокоен качеством игры "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что он обеспокоен качеством игры своей команды.

В воскресенье "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом (1:1) против команды, которая занимает место в зоне вылета Премьер-Лиги.



Во втором тайме "Форест" отрезками и вовсе переигрывал "синих", что вызывает беспокойство у Поттера, чьи подопечные теперь могут похвастать только одной победой в семи последних матчах Премьер-Лиги.



"Мы с трудом добыли это очко, противостоя команде, у которой хорошо налажена игра и которая подвергла нас давлению во втором тайме. Уровень нашей игры был недостаточном, чтобы взять три очка. Мы недостаточно быстро перемещали мяч, недостаточно быстро двигались сами. Было бы несправедливо взять три очка".



"Когда мы слегка утратили контроль над игрой, мы стали проигрывать единоборства. Это тяжелый матч, и "Форест сыграл хорошо. Мы расстроены своей игрой по итогам 90 минут и обеспокоены, что не заслужили победу", — сообщил Поттер Sky Sports.