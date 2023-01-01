Конте посетовал на "безумные ожидания" насчет "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что ему изначально казались безумными ожидания людей насчет участия "шпор" в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона.

После завоевания четвертого места в прошлом сезоне, многие фанаты ожидали, что в этом сезоне "Тоттенхэм" сделает шаг вперед и поспорит за титул.



Однако для Конте с самого начала было понятно, что этот процесс будет долгим и сложным. По словам Антонио, "шпоры" должны каждый год совершать по два крупных приобретения, чтобы стать претендентом на чемпионство.



"Я продолжаю говорить, что в прошлом сезоне мы сотворили чудо. Почему это случилось? Потому что мы играли только в одном соревновании и использовали 12-13 игроков, которые не получали травм в последних 15 матчах".



"Мы играли лучшим составом в каждом матче, потому что мы играли только в лиге. И не забывайте, что за три матча до конца "Арсенал" опережал нас на четыре очка. При этом мы все равно финишировали в 20 очках позади "Манчестер Сити".



"Мы сотворили чудо, но я осознавал ситуацию, и я очень ясно объяснил клубу, что нам нужно, чтобы стать претендентом на титул".



"Я очень хорошо помню, что летом люди рассуждали о "Тоттенхэме" как о претенденте на титул, но мой опыт говорил, что это было немного безумно".



"Чтобы стать претендентом на титул, чтобы стать сражающейся за что-нибудь важное командой, тебе нужен прочный фундамент. Это значит ты должен обладать 14-15 классными игроками, а также молодежью, которую можно развивать".



"Каждый сезон ты можешь добавлять двух игроков, но двух игроков за 50, 60, 70 миллионов фунтов. Ты покупаешь важных игроков, которые способы повысить уровень твоей команды".



"Так что это процесс, парни. Это процесс".



"Люди думают, что ты придешь и будешь побеждать. Это возможно с командой, которая привыкла побеждать в прошлом. Но если ты не привык к этому, ты должен создать условия для этого".



"По этой причине тебе нужно время, нужно терпение. Я понимаю, что фанаты расстроены, потому что они могут сказать, что уже давно терпят. Я понимаю это. Но если вы хотите правду, вот вам правда. Такова ситуация", — цитирует Конте Sky Sports.