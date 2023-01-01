"Арсенал" согласовал условия контракта с Мудриком
"Арсенал" согласовал условия личного контракта с вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком.
В прошлом месяце "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику в размере 55 миллионов фунтов, оценив свою звезду в 80 млн. фунтов.
Несмотря на существенные разногласия, "канониры" продолжили переговоры — как с "Шахтером", так и с самим Михаилом.
Как сообщает украинское издание Sport Arena, сейчас "Арсенал" согласовал с Мудриком условия контракта на пять лет. Михаил решительно настроен присоединиться к команде Микеля Артеты в это трансферное окно.
01.01.2023 22:00
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