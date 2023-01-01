"Арсенал" согласовал условия контракта с Мудриком

"Арсенал" согласовал условия личного контракта с вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком.

В прошлом месяце "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику в размере 55 миллионов фунтов, оценив свою звезду в 80 млн. фунтов.



Несмотря на существенные разногласия, "канониры" продолжили переговоры — как с "Шахтером", так и с самим Михаилом.



Как сообщает украинское издание Sport Arena, сейчас "Арсенал" согласовал с Мудриком условия контракта на пять лет. Михаил решительно настроен присоединиться к команде Микеля Артеты в это трансферное окно.

