"Арсенал" согласовал условия контракта с Мудриком

Михаил Мудрик "Арсенал" согласовал условия личного контракта с вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком.

В прошлом месяце "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику в размере 55 миллионов фунтов, оценив свою звезду в 80 млн. фунтов.

Несмотря на существенные разногласия, "канониры" продолжили переговоры — как с "Шахтером", так и с самим Михаилом.

Как сообщает украинское издание Sport Arena, сейчас "Арсенал" согласовал с Мудриком условия контракта на пять лет. Михаил решительно настроен присоединиться к команде Микеля Артеты в это трансферное окно.


Метки Арсенал, Мудрик, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 22:00

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  1. mancunia-planet 01.01.2023 22:34 # mancunia-planet
    Вот перейдет и явно будет успешен, быстрый тип

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  2. kedr 01.01.2023 22:27 # kedr
    Руководство Шахтаря жадюги неисправимые, загубят таланту карьеру...

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