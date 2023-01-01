"Челси" сыграл с "Форест" только вничью

Серж Орье "Челси" потерял два очка в выездном противостоянии с "Ноттингем Форест" (1:1) и остался на восьмом месте в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "лесников" вернулись Дин Хендерсон и Морган Гиббс-Уайт, заменив Уэйна Хеннесси и Джесси Лингарда.

"Синие" недосчитались травмированного Риса Джеймса, чье место на правом фланге обороны занял Сесар Аспиликуэта.

"Челси" первым номером начал матч, но "Форест" очень неприятно огрызался. На 10-й минуте Бреннан Джонсон два раза подряд пытался пробить Кепу Аррисабалагу, а вскоре Гиббс-Уайт отметился ударом, который был заблокирован.

А на 16-й минуте гости открыли счет. Вилли Боли едва не совершил автогол, направив мяч в перекладину после передачи с фланга. Снаряд отскочил к Рахиму Стерлингу, который поразил ворота с близкого расстояния — 0:1.

Ничего особо выдающегося в остатке первого тайма "Челси" не показал, а "Форест" был просто недостаточно хорош, чтобы доставить серьезные проблемы сопернику.

В начале второго тайма "синие" совсем упустили контроль над игрой, однако Кепа совершил два отличных сейва, а удар Гиббс-Уайта с границы штрафной пришелся в перекладину.

В конце концов "лесники" добились своего. На 63-й минуте гости не смогли вынести мяч из своей штрафной после розыгрыша углового, и Серж Орье поразил цель после удачного отскока — 1:1.

"Челси" не ожидал такого развития событий и только в концовке стал оказывать акцентированное давление на чужие ворота. На 81-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг имел хороший шанс вырвать победу, но не смог замкнуть подачу Хакима Зийеша.

Других реальных моментов у "синих" и не было, "лесники" относительно комфортно удержали ничейный результат и даже сами стремились к победе в меру возможностей.

"Челси" неважно провел матч, несмотря на огромное превосходство в классе. "Форест" заслужил ничью, как минимум.

"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 21:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 01.01.2023 22:50 # bembo
    ВСУ "поздравили" с Новым годом 600 руснявых военных в Макеевке, расположившихся в здании ПТУ №19


    Орууууу

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  2. takernotagiver 01.01.2023 22:48 # takernotagiver
    Артурику на ночь напомню)

    Арсенал 43
    .
    .
    уже 18 очков
    .
    .
    пенсы 25

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  3. iskander8sg 01.01.2023 22:47 # iskander8sg
    Ставлю тортик с бедрёнки, что 500к дохлых кацапов не будет аргументом, чтобы кацапы начали переживать за своих солдат(калек, погибших).
    Мобилизация будет либо до капитуляции от руководства, либо до последнего раба, и никто не пискнет.

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  4. farot 01.01.2023 22:45 # farot
    ой а что там, чмобиков в Макеевке массово и ярко с новым годом поздравили?

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  5. takernotagiver 01.01.2023 22:43 # takernotagiver
    Артурик, ты реально в футболе ноль) Арсенал возила пенсов, ливерпуль, тоттеншит и тот же мю недавно. Команда играет сильно не из-за легкого календаря, а из-за того, что задан четкий курс на развитие команды, подобран хороший состав и Артета не херней каждый год страдает, команда крепнет с каждым годом.
    Ну и твое представление о Баварии как суперкоманде, которая легко как бы вынесет команду, которая задает жару в самом сильной национальной лиге - это просто детский лепет. Надеюсь, ты попросил у Деда Мороза немного мозгов в этом году)))))))))))))))


    01.01.2023 22:14 #
    thegodfather

    атака арсенала мастеровитее чем атака челси.

    повторяю, класса у этой команды арсенала НЕТУ. Это команда, которая при малейших трудностях посыпется, и ты это наглядно сможешь увидеть. Ты просто тупо не одупляешь, что арс на 1 это сочетания факторов, а именно отсутствие травм ключевых игроков, везения, и психологии.
    без жезуса пока провели лишь 2 матча, и он не системообразующий игрок.

    И это еще предстоит увидеть силу сулушку богатырскую арсенала под конец сезона, когда все и будет решаться, а не сейчас. Сейчас смотреть не на что, просто идут от матча к матчу и набирают свои очки, молодцы.
    но поверь, попади они щас в той же лч на что-то типа баварии, они бы безвольно слили с дрогой в ногах.

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  6. bembo 01.01.2023 22:43 # bembo
    Горяяяяят портовые мрази, когда им на пальцах обьяснили что их клуб это какуля ахахахаэ

    Горят портовые собаки, и это прекрасно!!!

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  7. bembo 01.01.2023 22:42 # bembo
    Теперь у этого куесоса оказывается челси топом был исключительно до 2017, и все было топ и трансферы и т.д., а потом посыпались после 17 ( ну потому что 5 сезонов ниже лфк были в таблице).
    Да да, это ведь не пенсы при моу купили джилободжи, баба рахманов, в 16 году зае6ись на 10 месте закончили. Даже в сезоне 16 трансфер миши башуаия алонсо это пи3дец топовые покупки, дыа..

    Ахаха 6ля какая же она жалкая эта сосага

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  8. liverpo0ol 01.01.2023 22:40 # liverpo0ol
    Стоило Чупачупси сыграть с более сильным соперником так они еле вничью скатали.

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  9. superperez101 01.01.2023 22:39 # superperez101
    хренашсе залупенсов порвало

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  10. thegodfather 01.01.2023 22:24 # thegodfather
    у лузерки все зае6ись, просто они за последние 6 сезонов выиграли меньше челси трофеев по значимости, но вы не перепутайтся, у челси провальные трансферы и чеусей ваще какуля, а лузирка это топы ниибацца.
    А еще лузирка выше чеусей закончили последние 5 сезонов, правда это никак не мешает пенсам выиграть за последние 6 сезонов трофеев больше по значимости, чем лузерке ахахахахахахаа....
    но потом оказывается что имелось ввиду что этот сезон это и есть тот 6-ой сезон, который еще не окончился, но лузирка уже заочно точно выше чеусей его закончила...ах да, а ведь не зря же этот отрезок выбран, удобно же можно сказать что вот видите отчет идет уже после того как чеусей в 17 выиграли АПЛ, а не до.

    До чего же жалкие лицемерные опырыши. Их ЖДЕТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

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  11. thegodfather 01.01.2023 22:18 # thegodfather
    только есть одна разница - Я ПРИЗНАЮ ЧТО ЧЕУСЕЙ ЩАС ГОВНИЩЕ, а ты как и сосага е6аная орчиха будете с пеной у рта кричать "ЛУЗИРКА ТОП, ПРОСТО НИПАВЕЗЛО ТРАВМЫ ПАКАСИЛИ И ВАЩЕ почти ЧЕМПИОНЫ И ВЫШЕ чЕУСЕЙ А ЭТО УЖЕ УСПЕХ"

    Источник: http://fapl.ru/posts/97711/?c=1#c7695196


    01.01.2023 22:12 #
    sausage

    Слышь, осёл, где я кричал про травмы Ливерпуля? Спецом молчал про них, когда всю пз выпилило, а теперь и напов. Просто смотрел и орал, как ты на травмы пенсов сетуешь)

    Источник: http://fapl.ru/posts/97711/?c=1#c7695196




    01.01.2023 21:42 #
    sausage

    Ливерпуль, в отличие от Челси последнее время движется поступательно вверх. И это ещё Диас и Жота в больничке. Очухаются к февралю - пизда всем.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97711/?c=1#c7695196




    сосага)))))

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  12. bushwacka 01.01.2023 22:15 # bushwacka
    Защеканси в своём стайле))))

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  13. mancunia-planet 01.01.2023 22:12 # mancunia-planet
    Ништяк. Сегодня ланданцы сосалити делают.
    Ливер самый опасный сейчас в борьбе за 4ку.

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  14. narcot 01.01.2023 22:08 # narcot
    Оруу)


    Лучшее-2022 — 9 мая:
    На Первом канале во время праздничного концерта среди снимков пар, которых разлучила война, показали фотографию Бонни и Клайда

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  15. hunter022 01.01.2023 22:07 # hunter022
    Журналист The Mirror Энтони Бройтген рассказал, что во втором тайме матча «Ноттингем Форест» - «Челси» руководство лондонского клуба стало собираться в офисе команды.

    Новый улучшенный контракт получит волшебник.

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  16. hachidlo 01.01.2023 22:07 # hachidlo
    Это был совершенно новый Челче (с)

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  17. vanich 01.01.2023 22:02 # vanich
    Шелка88 с хуем во рту,ты где ?

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  18. thegodfather 01.01.2023 21:58 # thegodfather
    да кстати, 25 очей в первом круге за 16 игр.
    3 игры первого круга - домашняя с лузиркой, домашняя с ман сити, и выезд к фулхэему. По нынешней форме чеусей это потолково 4 поинта.
    29 очей за 1 круг, умножаем на 2 и получаем 58 итоговых - КРАСИВО

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  19. roberto-89 01.01.2023 21:58 # roberto-89
    Было бы конечно збс если Челси сытей порвал пхехехехехехехехехехех и Челси будет в гонке

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  20. felix-the-cat 01.01.2023 21:58 # felix-the-cat
    01.01.2023 21:44 #
    thegodfather

    с тухлым хоть лч можно было бы на изе выиграть, тухель кубковый КОРОЛЬ!

    Источник: http://fapl.ru/posts/97711/?c=1


    Кубковый король ахахахах все кубки проебал 1 выиграл ору

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