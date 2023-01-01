"Челси" сыграл с "Форест" только вничью

"Челси" потерял два очка в выездном противостоянии с "Ноттингем Форест" (1:1) и остался на восьмом месте в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "лесников" вернулись Дин Хендерсон и Морган Гиббс-Уайт, заменив Уэйна Хеннесси и Джесси Лингарда.



"Синие" недосчитались травмированного Риса Джеймса, чье место на правом фланге обороны занял Сесар Аспиликуэта.



"Челси" первым номером начал матч, но "Форест" очень неприятно огрызался. На 10-й минуте Бреннан Джонсон два раза подряд пытался пробить Кепу Аррисабалагу, а вскоре Гиббс-Уайт отметился ударом, который был заблокирован.



А на 16-й минуте гости открыли счет. Вилли Боли едва не совершил автогол, направив мяч в перекладину после передачи с фланга. Снаряд отскочил к Рахиму Стерлингу, который поразил ворота с близкого расстояния — 0:1.



Ничего особо выдающегося в остатке первого тайма "Челси" не показал, а "Форест" был просто недостаточно хорош, чтобы доставить серьезные проблемы сопернику.



В начале второго тайма "синие" совсем упустили контроль над игрой, однако Кепа совершил два отличных сейва, а удар Гиббс-Уайта с границы штрафной пришелся в перекладину.



В конце концов "лесники" добились своего. На 63-й минуте гости не смогли вынести мяч из своей штрафной после розыгрыша углового, и Серж Орье поразил цель после удачного отскока — 1:1.



"Челси" не ожидал такого развития событий и только в концовке стал оказывать акцентированное давление на чужие ворота. На 81-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг имел хороший шанс вырвать победу, но не смог замкнуть подачу Хакима Зийеша.



Других реальных моментов у "синих" и не было, "лесники" относительно комфортно удержали ничейный результат и даже сами стремились к победе в меру возможностей.



"Челси" неважно провел матч, несмотря на огромное превосходство в классе. "Форест" заслужил ничью, как минимум.



"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче