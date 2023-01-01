Конте усомнился в уровне игроков "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте усомнился в уровне своих игроков.

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы", оказавшись на пятом месте в Премьер-Лиге.



В послематчевом интервью Конте сосредоточился на том, что "шпорам" требуется усиление, потому что имеющиеся игроки, возможно, недостаточно хороши для борьбы за попадание в топ-4.



"У нас не так много игроков, которые достаточно хороши, чтобы обыгрывать один в один. У нас не так много креативных игроков в команде. Сегодня нам было очень сложно находить свободное пространство в первом тайме".



"Я хочу быть честен, и я хочу очень ясно выразиться. Я уже говорил это клубу, я высказал им свое мнение. Фанаты заслуживают лучшего. Возможное, лучшее для нас — это остаться на пятом месте. Возможно, лучшее — это шестое, седьмое, пятое или четвертое", — цитирует Конте Daily Express.