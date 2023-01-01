Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни сможет сыграть против "Ливерпуля" в понедельник вечером, несмотря на возникшие у него проблемы со здоровьем в матче против "Вест Хэма".

26-летний Тоуни блестяще проводит этот сезон и сейчас является третьим лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с 12 голами.



Пауза на ЧМ-2022 не сказалась на форме Айвена, который огорчил "Брентфорд" на Boxing Day, а 30 декабря забил гол и отдал результативную передачу против "Вест Хэма".



В победном для "пчел" матче на Лондонском стадионе (0:2) Тоуни повредил свое колено, будучи замененным в самой концовке.



К счастью, углубленное обследование не обнаружило серьезных проблем, поэтому Айвен даже имеет шансы сыграть против "Ливерпуля" 2 января.



"Насчет Айвена у нас хорошие новости. Травма не носит серьезного характера. Он может быть доступен завтра".



"С его коленом ничего страшного не случилось. Я не хочу чересчур вдаваться в подробности — там что-то с мышцей. Физиотерапевты объяснили мне детали, но я совершенно забыл! Я просто рад, что это несерьезно", — цитирует главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка Evening Standard.