"Тоттенхэм" проиграл дома "Вилле"

"Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы" и упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги.

Наставник "шпор" Антонио Конте освежил стартовый состав своей команды с помощью Уго Льориса, Бена Дэвиса, Кристиана Ромеро и Брайана Хиля, которые заменили Фрэйзера Форстера, Эрика Дайера, Яфета Тангангу и Деяна Кулусевски.



Эмилиано Мартинес оказался только в запасе "вилланов", чей стартовый состав не изменился по сравнению с домашним поражением от "Ливерпуля" на Boxing Day.



Гости неплохо держали мяч в начале матче и первые создали опасный момент, но Олли Уоткинс пробил мимо.



"Тоттенхэм" очень медленно втягивался в игру, причем опасные моменты просто не возникали.



Первый в матче удар в створ случился только на 40-й минуте, когда нападающий хозяев Харри Кейн пробивал головой, однако Эшли Янг остановил мяч на линии ворот.



А вот второй тайм начался с гола. Льорис неважно среагировал на дальний удар Дугласа Луиса, после чего Уоткинс поборолся за отскок и позволил Эмилиано Буэндиа поразить свободный угол ворот — 0:1.



"Шпоры" активизировались после пропущенного гола, но атаковали очень примитивно, загружая мяч в штрафную верхом, что не становилось проблемой для "Виллы".



Затаившись, гости разразились вторым голом на 74-й минуте. Джон Макгинн мягко забросил мяч в центр штрафной, где Луис первым касанием принял снаряд, а вторым поразил ворота — 0:2.



Второй гол совсем подкосил хозяев, и концовка матча сложилась относительно безмятежно для гостей.



"Тоттенхэм" выглядел в этом матче совершенно обескровленным и безынициативным. "Астон Вилла" одержала заслуженную победу, превзойдя своего соперника в желании и качестве игры.



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче