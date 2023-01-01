"Тоттенхэм" проиграл дома "Вилле"

Эмилиано Буэндиа "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы" и упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги.

Наставник "шпор" Антонио Конте освежил стартовый состав своей команды с помощью Уго Льориса, Бена Дэвиса, Кристиана Ромеро и Брайана Хиля, которые заменили Фрэйзера Форстера, Эрика Дайера, Яфета Тангангу и Деяна Кулусевски.

Эмилиано Мартинес оказался только в запасе "вилланов", чей стартовый состав не изменился по сравнению с домашним поражением от "Ливерпуля" на Boxing Day.

Гости неплохо держали мяч в начале матче и первые создали опасный момент, но Олли Уоткинс пробил мимо.

"Тоттенхэм" очень медленно втягивался в игру, причем опасные моменты просто не возникали.

Первый в матче удар в створ случился только на 40-й минуте, когда нападающий хозяев Харри Кейн пробивал головой, однако Эшли Янг остановил мяч на линии ворот.

А вот второй тайм начался с гола. Льорис неважно среагировал на дальний удар Дугласа Луиса, после чего Уоткинс поборолся за отскок и позволил Эмилиано Буэндиа поразить свободный угол ворот — 0:1.

"Шпоры" активизировались после пропущенного гола, но атаковали очень примитивно, загружая мяч в штрафную верхом, что не становилось проблемой для "Виллы".

Затаившись, гости разразились вторым голом на 74-й минуте. Джон Макгинн мягко забросил мяч в центр штрафной, где Луис первым касанием принял снаряд, а вторым поразил ворота — 0:2.

Второй гол совсем подкосил хозяев, и концовка матча сложилась относительно безмятежно для гостей.

"Тоттенхэм" выглядел в этом матче совершенно обескровленным и безынициативным. "Астон Вилла" одержала заслуженную победу, превзойдя своего соперника в желании и качестве игры.

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1116

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tvinkovod 01.01.2023 19:49 # tvinkovod
    уровеьн стерляди в принципе, он нашел свою команду

    (ответить)

  2. cristean2 01.01.2023 19:49 # cristean2
    Пулишич наконец в хорошей форме, приятно смотреть даже

    (ответить)

  3. thegodfather 01.01.2023 19:49 # thegodfather
    х3 чо там поттер тренерует, но играют они паршиво)

    (ответить)

  4. gameboy 01.01.2023 19:48 # gameboy
    Я всегда с собой беру

    (ответить)

  5. narcot 01.01.2023 19:48 # narcot
    Только хотел спросить, зачем спермина в составе, а она подловила автогол несостоявшийся

    (ответить)

  6. thegodfather 01.01.2023 19:47 # thegodfather
    орууууууууу ахахаа

    (ответить)

  7. gameboy 01.01.2023 19:45 # gameboy
    Кто смотрит борьбу за выживание?

    (ответить)

  8. armyanoyeb77 01.01.2023 19:31 # armyanoyeb77
    Педарасси и тотеншет позор великого города Лондон.Лондон из ред

    (ответить)

  9. dexter 01.01.2023 19:31 # dexter
    Трахнутые Ноттингемом (с) ФК Чулси.

    (ответить)

  10. narcot 01.01.2023 19:30 # narcot
    Ты в четверку попади, чемпион))




    01.01.2023 19:09 #
    dexter

    Типичный тоттеншит. Нахуй из ЛЧ. Мы еще и чемпик возьмем.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/97695/?c=1#c7694930

    (ответить)

  11. mancityman 01.01.2023 19:30 # mancityman
    Ничего нет лучше, чем е6ать е6анную русню, шваброй в жопу!

    (ответить)

  12. thegodfather 01.01.2023 19:29 # thegodfather
    ВПЕРЕД МОИ БРАТИШКИ РУСОЕ6Ы ЧЕЛСИ ФК!

    (ответить)

  13. deman82 01.01.2023 19:28 # deman82
    Обосаки питушарни
    всасалиии
    хорошо
    её

    (ответить)

  14. dexter 01.01.2023 19:27 # dexter
    Ааахахаххахахахахха, чмошники с 9 места, пытаются рассуждать о претендентах на топ 4

    (ответить)

  15. chelsea-69 01.01.2023 19:25 # chelsea-69
    Алга Челсей!

    (ответить)

  16. skydreams 01.01.2023 19:24 # skydreams
    Вперед Челси!!!

    (ответить)

  17. armyanoyeb77 01.01.2023 19:22 # armyanoyeb77
    Гуд ебенинг русоебы

    (ответить)

  18. iskander8sg 01.01.2023 19:22 # iskander8sg
    https://topwar.ru/207749-armaty-ne-budet-mozhno-rashoditsja.html
    Пхахаха

    (ответить)

  19. bembo 01.01.2023 19:21 # bembo
    https://t.me/uniannet/85225

    Орки смотрят аплку и плачут... Все их любимые клубы это братишки украинцев ахахаха

    (ответить)

  20. heyoung 01.01.2023 19:17 # heyoung
    Юнайтед, Ливерпуль, Ньюкасл разыграют 2 места в четверке

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: