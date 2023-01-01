"Тоттенхэм" проиграл дома "Вилле"
"Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы" и упустил возможность вернуться в топ-4 Премьер-Лиги.
Наставник "шпор" Антонио Конте освежил стартовый состав своей команды с помощью Уго Льориса, Бена Дэвиса, Кристиана Ромеро и Брайана Хиля, которые заменили Фрэйзера Форстера, Эрика Дайера, Яфета Тангангу и Деяна Кулусевски.
Эмилиано Мартинес оказался только в запасе "вилланов", чей стартовый состав не изменился по сравнению с домашним поражением от "Ливерпуля" на Boxing Day.
Гости неплохо держали мяч в начале матче и первые создали опасный момент, но Олли Уоткинс пробил мимо.
"Тоттенхэм" очень медленно втягивался в игру, причем опасные моменты просто не возникали.
Первый в матче удар в створ случился только на 40-й минуте, когда нападающий хозяев Харри Кейн пробивал головой, однако Эшли Янг остановил мяч на линии ворот.
А вот второй тайм начался с гола. Льорис неважно среагировал на дальний удар Дугласа Луиса, после чего Уоткинс поборолся за отскок и позволил Эмилиано Буэндиа поразить свободный угол ворот — 0:1.
"Шпоры" активизировались после пропущенного гола, но атаковали очень примитивно, загружая мяч в штрафную верхом, что не становилось проблемой для "Виллы".
Затаившись, гости разразились вторым голом на 74-й минуте. Джон Макгинн мягко забросил мяч в центр штрафной, где Луис первым касанием принял снаряд, а вторым поразил ворота — 0:2.
Второй гол совсем подкосил хозяев, и концовка матча сложилась относительно безмятежно для гостей.
"Тоттенхэм" выглядел в этом матче совершенно обескровленным и безынициативным. "Астон Вилла" одержала заслуженную победу, превзойдя своего соперника в желании и качестве игры.
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче
01.01.2023 19:00
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Последние комментарии:
уровеьн стерляди в принципе, он нашел свою команду
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Пулишич наконец в хорошей форме, приятно смотреть даже
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х3 чо там поттер тренерует, но играют они паршиво)
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Я всегда с собой беру
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Только хотел спросить, зачем спермина в составе, а она подловила автогол несостоявшийся
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орууууууууу ахахаа
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Кто смотрит борьбу за выживание?
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Педарасси и тотеншет позор великого города Лондон.Лондон из ред
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Трахнутые Ноттингемом (с) ФК Чулси.
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Ты в четверку попади, чемпион))
01.01.2023 19:09 #
dexter
Типичный тоттеншит. Нахуй из ЛЧ. Мы еще и чемпик возьмем.
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Источник: http://fapl.ru/posts/97695/?c=1#c7694930
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Ничего нет лучше, чем е6ать е6анную русню, шваброй в жопу!
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ВПЕРЕД МОИ БРАТИШКИ РУСОЕ6Ы ЧЕЛСИ ФК!
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Обосаки питушарни
всасалиии
хорошо
её
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Ааахахаххахахахахха, чмошники с 9 места, пытаются рассуждать о претендентах на топ 4
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Алга Челсей!
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Вперед Челси!!!
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Гуд ебенинг русоебы
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https://topwar.ru/207749-armaty-ne-budet-mozhno-rashoditsja.html
Пхахаха
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https://t.me/uniannet/85225
Орки смотрят аплку и плачут... Все их любимые клубы это братишки украинцев ахахаха
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Юнайтед, Ливерпуль, Ньюкасл разыграют 2 места в четверке
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