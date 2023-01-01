У "Реала" нет опции обратного выкупа Эдегора
У "Реала" нет опции обратного выкупа полузащитника "Арсенала" Мартина Эдегора.
Проведя вторую половину сезона 2020/21 в "Арсенале" на правах аренды из "Реала", летом 2021 Эдегор заключил постоянный контракт с лондонским клубом.
Сейчас Мартин является не просто ключевым игроком команды Микеля Артеты, но и носит капитанскую повязку.
24-летний норвежец просто выдающимся образом проводит этот сезон, забив семь голов и отдав пять результативных передач в 15 матчах Премьер-Лиги.
На фоне блестящей игры Эдегора появились слухи, что "Реал" может вернуть Мартина, воспользовавшись опцией обратного выкупа, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что такой опции у испанского гранда нет.
Более того, Эдегор счастлив в "Арсенале" и не помышляет об уходе из команды, которая сейчас лидирует в Премьер-Лиге с семью очками отрыва от ближайшего преследователя.
01.01.2023 17:00
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топчик бесспорно, что не передача, то шедевр
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