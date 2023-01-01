У "Реала" нет опции обратного выкупа Эдегора

У "Реала" нет опции обратного выкупа полузащитника "Арсенала" Мартина Эдегора.

Проведя вторую половину сезона 2020/21 в "Арсенале" на правах аренды из "Реала", летом 2021 Эдегор заключил постоянный контракт с лондонским клубом.



Сейчас Мартин является не просто ключевым игроком команды Микеля Артеты, но и носит капитанскую повязку.



24-летний норвежец просто выдающимся образом проводит этот сезон, забив семь голов и отдав пять результативных передач в 15 матчах Премьер-Лиги.



На фоне блестящей игры Эдегора появились слухи, что "Реал" может вернуть Мартина, воспользовавшись опцией обратного выкупа, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что такой опции у испанского гранда нет.



Более того, Эдегор счастлив в "Арсенале" и не помышляет об уходе из команды, которая сейчас лидирует в Премьер-Лиге с семью очками отрыва от ближайшего преследователя.