"Ньюкасл" забрал Дубравку из МЮ

"Ньюкасл" отозвал своего голкипера Мартина Дубравку из аренды в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Юнайтед" арендовал Дубравку на сезон 2022/23, пригласив Мартина страховать первого номера команды Давида Де Хеа.



Дубравка занял роль, которую освободил отправленный за практикой в "Ноттингем Форест" Дин Хендерсон, но сыграл лишь два матча за команду Эрика Тен Хага.



С открытием зимнего трансферного окна "Ньюкасл" поспешил воспользоваться своей опцией по досрочному прекращению аренды Дубравки.



Таким образом, теперь 33-летний словак возвращается на "Сент-Джеймс Парк", где будет страховать Ника Поупа.