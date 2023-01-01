Венгер оценил шансы "Арсенала" на титул
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал свой недавний визит на "Эмирейтс" и оценил шансы "канониров" на титул Премьер-Лиги.
На Boxing Day, когда "Арсенал" играл с "Вест Хэмом", Венгер посетил матч "канониров" впервые с момента своего ухода из клуба в 2018 году.
Арсен засвидетельствовал победу "Арсенала" со счетом 3:1 и убедился, что команда Микеля Артета реально способна стать чемпионом в этом сезоне.
"Это были великолепно. Но я не хочу чересчур говорить об этом".
"Думаю, они обладают всеми необходимыми ингредиентами, тактически и психологически. Они способны пройти весь путь до конца. Потому что, как вы можете видеть, они создают так много моментов. Вообще-то, я не вижу у них слабости", — сообщил Венгер Tv2.
01.01.2023 15:00
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