Венгер оценил шансы "Арсенала" на титул

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал свой недавний визит на "Эмирейтс" и оценил шансы "канониров" на титул Премьер-Лиги.

На Boxing Day, когда "Арсенал" играл с "Вест Хэмом", Венгер посетил матч "канониров" впервые с момента своего ухода из клуба в 2018 году.



Арсен засвидетельствовал победу "Арсенала" со счетом 3:1 и убедился, что команда Микеля Артета реально способна стать чемпионом в этом сезоне.



"Это были великолепно. Но я не хочу чересчур говорить об этом".



"Думаю, они обладают всеми необходимыми ингредиентами, тактически и психологически. Они способны пройти весь путь до конца. Потому что, как вы можете видеть, они создают так много моментов. Вообще-то, я не вижу у них слабости", — сообщил Венгер Tv2.