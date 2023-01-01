"Челси" согласовал покупку Бадиашиле

Бенуа Бадиашиле "Челси" согласовал покупку центрального защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле.

По информации The Athletic, "Челси" и "Монако" договорились о компенсации в размере 37-38 миллионов евро (32.8-33.7 млн. фунтов).

При этом сам Бадиашиле уже договорился с лондонским клубом об условиях личного контракта и теперь направляется на медобследование.

В команде Грэма Поттера 21-летнему французу предстоит конкурировать за игровые минуты с Тиаго Силвой, Калиду Кулибали, Трево Чалобой и Весле Фофана.

В своем возрасте Бадиашиле сыграл уже 135 матчей за "Монако", а также провел два поединка за сборную Франции. Бенуа отличается внушительными физическими данными, а также высокой скоростью и хорошо обращается с мячом.

"Челси" стремится укрепить центр обороны с минувшего лета, за это время рассмотрев множество вариантов, включая Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг", Эвана Ндика из "Айнтрахта" и Пьеро Инкапье из "Байера".


Метки Бадиашиле, Монако, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 14:00

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  1. bangladesh 01.01.2023 15:12 # bangladesh
    кому не похуй на членче??

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  2. gameboy 01.01.2023 14:19 # gameboy
    Усиление к чемпиошипу подъехало

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  3. bembo 01.01.2023 14:08 # bembo
    Чета кот в мешке.
    Но такой трансфер одобрямс больше, чем гвардилолов по 150 млн... Еще енцо го и зимнее то заканчиваем, тррссарда на сдачу) "

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