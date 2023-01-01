"Челси" согласовал покупку Бадиашиле

"Челси" согласовал покупку центрального защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле.

По информации The Athletic, "Челси" и "Монако" договорились о компенсации в размере 37-38 миллионов евро (32.8-33.7 млн. фунтов).



При этом сам Бадиашиле уже договорился с лондонским клубом об условиях личного контракта и теперь направляется на медобследование.



В команде Грэма Поттера 21-летнему французу предстоит конкурировать за игровые минуты с Тиаго Силвой, Калиду Кулибали, Трево Чалобой и Весле Фофана.



В своем возрасте Бадиашиле сыграл уже 135 матчей за "Монако", а также провел два поединка за сборную Франции. Бенуа отличается внушительными физическими данными, а также высокой скоростью и хорошо обращается с мячом.



"Челси" стремится укрепить центр обороны с минувшего лета, за это время рассмотрев множество вариантов, включая Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг", Эвана Ндика из "Айнтрахта" и Пьеро Инкапье из "Байера".