"Брайтон" не собирается продавать своих звезд в январе
Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер заявил, что его клуб не собирается продавать своих звездных игроков в январе.
Звезды "Брайтона" вроде полузащитников Алексиса Макаллистера с Мойсесом Кайседо и голкипера Роберта Санчеса вызывают огромный интерес у ведущих клубов Премьер-Лиги и Европы.
Однако в реальности "чайки" не хотят продавать своих лучших игроков и не ищут на них покупателей.
"Мы никого никому не предлагали и не имеем таких планов. В идеале наша команда останется нетронутой в январе, и вторую половину сезона мы проведем тем же составом".
"Следующие 30 дней будут непредсказуемыми, и мы будем действовать по ситуации. Но мы никого никому не предлагаем", — сообщил Барбер Daily Express.
01.01.2023 13:00
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