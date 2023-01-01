"Брайтон" не собирается продавать своих звезд в январе

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер заявил, что его клуб не собирается продавать своих звездных игроков в январе.

Звезды "Брайтона" вроде полузащитников Алексиса Макаллистера с Мойсесом Кайседо и голкипера Роберта Санчеса вызывают огромный интерес у ведущих клубов Премьер-Лиги и Европы.



Однако в реальности "чайки" не хотят продавать своих лучших игроков и не ищут на них покупателей.



"Мы никого никому не предлагали и не имеем таких планов. В идеале наша команда останется нетронутой в январе, и вторую половину сезона мы проведем тем же составом".



"Следующие 30 дней будут непредсказуемыми, и мы будем действовать по ситуации. Но мы никого никому не предлагаем", — сообщил Барбер Daily Express.