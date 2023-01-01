"Юнайтед" следит за Тюрамом

"Манчестер Юнайтед" наблюдает за ситуацией нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама.

Потратив около 230 миллионов фунтов минувшим летом, "Юнайтед" имеет очень скромный трансферный бюджет на январь.



"Красные дьяволы" не смогли поспорить с "Ливерпулем" за Коди Гакпо и вынуждены искать более бюджетный вариант для укрепления атакующей линии.



Таковым вариантом может стать Тюрам, чей контракт истекает в конце сезона, сообщает Daily Mail. 25-летний француз уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Тюрам отлично проводит этот сезон, забив 13 голов и отдав три результативные передачи за "Боруссию" во всех соревнованиях.