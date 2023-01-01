Мартинес, вероятно, не сыграет с "Тоттенхэмом"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Напомним, Мартинес получил дополнительные дни отдыха после победы со сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.



В минувшую пятницу Эмилиано провел первую тренировку с "Виллой", однако главный тренер Унаи Эмери считает, что 30-летний аргентинец пока не находится в правильном состоянии духа и правильной физической форме.



Эмери склоняется к тому, чтобы снарядить на ворота Робина Ольсена в воскресенье, отложив возвращение Мартинеса до матча против "Вулверхэмптона" на следующей неделе, сообщает Daily Mail.