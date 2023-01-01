Мартинес, вероятно, не сыграет с "Тоттенхэмом"

Эмилиано Мартинес Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Напомним, Мартинес получил дополнительные дни отдыха после победы со сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.

В минувшую пятницу Эмилиано провел первую тренировку с "Виллой", однако главный тренер Унаи Эмери считает, что 30-летний аргентинец пока не находится в правильном состоянии духа и правильной физической форме.

Эмери склоняется к тому, чтобы снарядить на ворота Робина Ольсена в воскресенье, отложив возвращение Мартинеса до матча против "Вулверхэмптона" на следующей неделе, сообщает Daily Mail.


Метки Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 11:00

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  1. ruchinski 01.01.2023 11:10 # ruchinski
    само грамотно будет его прямо сейчас продать за 30-50 кк.

    (ответить)

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